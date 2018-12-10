فيلم كرتوني قصير يجذب أنظار السعوديين بمواقع التواصل (فيديو)

جذب فيلم كرتوني قصير حول ملوك الدولة السعودية الثالثة نسب مشاهدة عالية في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، التي تعاقب على سدة الحكم فيها سبعة ملوك.

ويحكي الفيلم المصنوع على طريقة الـ”موشن غرافيك”، في خمس دقائق، سيرة مختصرة لملوك السعودية السبعة، بدءًا بالمؤسس وانتهاءً بالملك الحالي، سلمان بن عبدالعزيز.

ويروي بطل الفيلم، وهو شخصية كرتونية ترتدي الزي السعودي التقليدي الأبيض، أهم المشاريع والقرارات التي صدرت في عهد كل ملك، مرفقًا بصور كرتونية توضيحية.

وحقق الفيلم، وهو من إنتاج حساب “تاريخ آل سعود” شبه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات آلاف المشاهدات بعد 24 ساعة فقط من نشره، فيما يتوقع أن يحقق أرقامًا قياسية فيما لو استجابت وزارة التعليم لدعوات عرضه لطلاب المدارس في المملكة.

ونال الفيلم فور إتاحة عرضه في مواقع التواصل الاجتماعي إشادات واسعة وتأييدًا لدعوة منتجه بالاستفادة منه في تعريف طلاب مدارس المملكة بملوك البلاد السبعة، الذين ينتمون لجيل لم يبقَ منهم على قيد الحياة سوى عدد قليل من الأمراء، بالتزامن مع تولي جيل أحفاد الملك المؤسس للمناصب القيادية في البلاد.

ويتضمن تسلسل حكام الدولة السعودية الثالثة الملك المؤسس عبدالعزيز، ثم أبناءه على التوالي، سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله، والملك الحالي سلمان.

وأنشأ أمراء من عائلة آل سعود دولتين سابقتين، في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، قبل أن تسقطا، ويقيم الملك عبدالعزيز الدولة الثالثة قبل أكثر من 80 عامًا، بحدودها الحالية المعروفة.