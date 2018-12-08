تشييع مهيب بالسعودية لرجل الدين الشيعي طاهر السلمان (فيديو)

شيّع آلاف من الشيعة في منطقة الأحساء شرق الممكلة العربية السعودية رجل الدين الشيعي البارز طاهر السلمان الذي وافته المنية يوم الخميس بعد صراع مع المرض عن عمر تجاوز الـ90 عامًا.

ويحظى الشيخ بمكانة كبيرة بين أبناء الطائفة الشيعية في السعودية، كما يحظى بتقدير رجال الدين الشيعة من غير التابعين لإيران.

ولم تصدر أي تعزية لأهالي الأحساء من قبل رجال الدين في إيران، بينما عزّاهم المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني الذي يرفض التبعية لإيران.

ووجه السيستاني رسالة تعزية خطية لذوي الراحل وأهالي الأحساء.

وكان الراحل طاهر السلمان شيع إلى مثواه الأخير في الأحساء وسط حضور غفير أمس الجمعة، وفقًا لمقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

▪▪ •• تشييع مهيب لسماحة العلامة

السيد طاهر السيد هاشم السلمان رحمه الله بواسع الرحمة وحشره مع

محمد وآل محمد في درجات النعيم إنا لله وإنا إليه راجعون .. الفاتحة pic.twitter.com/PfpMuBAUav — نور عيوني (@M_kh110) December 7, 2018

لقطات من مسيرة تشييع السيد طاهر السلمان رحمه الله. pic.twitter.com/hoZyq3Hlth — قناة الأحساء ???? (@ahsaaona) December 7, 2018

◼ لحظة وصول جثمان الفقيه السيد طاهر السلمان pic.twitter.com/tMUrcExSnu — قناة الأحساء ???? (@ahsaaona) December 7, 2018

وعرف عن الراحل رفضه للطائفية التي تؤججها إيران، وتمسك بالولاء لبلاده وفقًا لشهادات معلقين من أهالي المنطقة.

وجرى تداول مقطع أخير للراحل قبيل وفاته وسط إشادات واسعة بأخلاقه وتواضعه.