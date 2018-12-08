تشييع مهيب بالسعودية لرجل الدين الشيعي طاهر السلمان (فيديو)

تشييع مهيب بالسعودية لرجل الدين الشيعي طاهر السلمان (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

شيّع آلاف من الشيعة في منطقة الأحساء شرق الممكلة العربية السعودية رجل الدين الشيعي البارز طاهر السلمان الذي وافته المنية يوم الخميس بعد صراع مع المرض عن عمر تجاوز الـ90 عامًا.

ويحظى الشيخ بمكانة كبيرة بين أبناء الطائفة الشيعية في السعودية، كما يحظى بتقدير رجال الدين الشيعة من غير التابعين لإيران.

ولم تصدر أي تعزية لأهالي الأحساء من قبل رجال الدين في إيران، بينما عزّاهم المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني الذي يرفض التبعية لإيران.

ووجه السيستاني رسالة تعزية خطية لذوي الراحل وأهالي الأحساء.

تعزية السيستاني

وكان الراحل طاهر السلمان شيع إلى مثواه الأخير في الأحساء وسط حضور غفير أمس الجمعة، وفقًا لمقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعرف عن الراحل رفضه للطائفية التي تؤججها إيران، وتمسك بالولاء لبلاده وفقًا لشهادات معلقين من أهالي المنطقة.

وجرى تداول مقطع أخير للراحل قبيل وفاته وسط إشادات واسعة بأخلاقه وتواضعه.

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