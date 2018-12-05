السعودية: ولي العهد لم يتواصل مع أي مسؤول حول إيذاء خاشقجي

جدّدت السعودية رفضها للاتهامات التي تزعم وجود صلة لولي العهد محمد بن سلمان بمقتل الصحافي جمال خاشقجي، إثر تصاعد تلك الاتهامات مجددًا من قبل أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي عقب إحاطة بشأن القضية قدمتها مديرة الاستخبارات المركزية (CIA)، أمس الثلاثاء.

وردًا على ذلك، قالت المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن، فاطمة باعشن، عبر “تويتر”: “ولي العهد لم يتواصل في أي وقت من الأوقات مع أي مسؤول سعودي في أي جهة حكومية حول إيذاء المواطن جمال خاشقجي.. نرفض رفضًا قاطعًا أي اتهامات تزعم وجود صلة لولي العهد بهذا الحادث المروع”.

واعتبرت المتحدثة أن السعودية “كانت صريحة في معالجة هذا الخطأ المأساوي، ومحاسبة المسؤولين عنه، ووضع الإجراءات التصحيحية لضمان عدم تكرار فجوة مؤسسية بهذه الطبيعة الكارثية مرة أخرى”.

وأكدت أن “العلاقة بين المملكة والولايات المتحدة تعود إلى 8 عقود، وصمدت أمام العديد من العواصف”، مضيفة: “إننا نحافظ على التزامنا الثابت بهذه العلاقة الثنائية التي تعمل من أجل الاستقرار الإقليمي والأهداف المشتركة الأخرى”.