أول ظهور للأمير أحمد بن عبدالعزيز بعد عودته للسعودية

ظهر الأمير أحمد بن عبدالعزيز، للمرة الأولى منذ قدومه إلى السعودية من العاصمة البريطانية لندن، خلال زيارة قام بها لأحد أفراد الأسرة الحاكمة.

ونشر الأمير السعودي عبدالعزيز بن طلال على حسابه في “تويتر”، اليوم الثلاثاء، صورة لعمّه الأمير أحمد بن عبدالعزيز أثناء زيارته لأخيه الأمير طلال.

وغرَّد الأمير عبدالعزيز: “زيارة الوالد الأمير أحمد بن عبدالعزيز لأخيه الأكبر الوالد الأمير طلال بن عبدالعزيز حفظهما الله”، مرفقًا تغريدته بصورة للأمير العائد.

زيارة الوالد الأمير أحمد بن عبدالعزيز لأخيه الأكبر الوالد الأمير طلال بن عبدالعزيز حفظهما الله pic.twitter.com/ifWZBgk1Ul — عبدالعزيز بن طلال (@AAzizTalal) November 5, 2018

وعاد الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء الماضي، إلى السعودية قادمًا من بريطانيا في خطوة نسفت المزاعم القطرية والإيرانية التي روَّجت لوجود خلافات داخل الأسرة الحاكمة في السعودية.

وتمثّل عودة الأمير أحمد، وسط ترحيب عارم من الأمراء، تعزيزًا لتلاحم الأسرة الحاكمة في المملكة وتماسكها، وقيل إن الأمير محمد بن سلمان استقبله بنفسه؛ ما بدَّد ضبابية الموقف بين الأمير أحمد والأسرة الحاكمة.