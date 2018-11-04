بومبيو: بدأنا فعلًا بمحاسبة بعض المسؤولين عن مقتل خاشقجي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن بدأت بالفعل في محاسبة بعض المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

جاء ذلك خلال حوار لبومبيو مع برنامج “فوكس نيوز صندي” اليوم الأحد، على قناة “فوكس نيوز” الأمريكية.

وأضاف: “بدأنا في محاسبة بعض المسؤولين عن مقتل خاشقجي، وألغينا تأشيرات 16 شخصًا بعد تحديد هويتهم، وإثبات وجود علاقة لهم بالقضية (مقتل خاشقجي)”.

وفي السياق، تعهد بومبيو بأن تقوم الولايات المتحدة بمحاسبة جميع المسؤولين في تلك القضية، شرط الحفاظ على “العلاقة الإستراتيجية” مع السعودية.

وتابع: “ترى إدارة ترامب أن أهمية العلاقة مع السعودية لمواجهة تأثير إيران في المنطقة، من الأولوية”.

وعلى صعيد آخر، أوضح بومبيو أن العقوبات الأمريكية التي ستدخل حيز التنفيذ الإثنين ضد إيران، ستكون “أقسى حزمة عقوبات يتم فرضها على الجمهورية الإسلامية”.

وتدخل العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وهي حزمة ثانية بعد أخرى دخلت حيز التنفيذ في 6 أغسطس/آب الماضي، بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر ما قالت إنه “شجار”، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.