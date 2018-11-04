السعودية تمنع إقامة محاضرة فكرية عن جماعة “إخوان الصفا” بعد جدل محتدم

منع ملتقى ثقافي سعودي معروف في مدينة الرياض، إقامة محاضرة تتحدث عن جماعة “إخوان الصفا” الفكرية، التي ظهرت قبل عشرة قرون، وشكلت جزءًا من الموروث الثقافي الإسلامي، بعد أن ثار جدل واسع حول موضوع المحاضرة.

وقال الكاتب والباحث السعودي، إبراهيم المكرمي، إن ملتقى الرياض الثقافي أبلغه أن محاضرته التي كان من المقرر إقامتها، يوم الأربعاء القادم، حول الجماعة الدينية القديمة، قد تم إلغاؤها.

وأوضح المكرمي في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر”: “وردني اتصال من المسؤولين في ملتقى الرياض الثقافي وجمعية الثقافة والفنون، بمنع محاضرتي يوم الأربعاء القادم؛ بناءً على خطاب منع من جهة كبيرة. حسبي الله ونعم الوكيل، وأعتذر للجميع”.

وردني أتصال من المسئولين في الملتقى الرياض الثقافي وجمعية الثقافة والفنون بمنع محاضرتي يوم الاربعاء القادم بناءاً على خطاب منع من جهة كبيرة

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حسبي الله ونعم الوكيل

واعتذر للجميع https://t.co/JuG85DRPUT — إبراهيم المكرمي (@almakramy) November 3, 2018

وكان ملتقى الرياض الثقافي قد أعلن، في وقت سابق، عن إقامة المحاضرة، وبدأ بالترويج لها في مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف جذب أكبر عدد من الحضور، قبل أن يعلن عن إلغاء المحاضرة.

في ملتقى الرياض الثقافي الأسبوع القادم (٧نوفمبر):

إخوان الصفا pic.twitter.com/KsPiMjIKES — سعد البازعي (@albazei) October 31, 2018

ولم يتم الكشف عن سبب قرار إلغاء تقديم المحاضرة، لكن من المرجح أنه جاء بهدف تجنب مزيد من الانتقادات التي انهالت على المشرفين على الملتقى، والمطالب الواسعة بمنع تقديم المحاضرة؛ بسبب موضوعها المثير للجدل.

وأشعل قرار إلغاء تقديم المحاضرة، جدلًا جديدًا بين مؤيدي تقديمها ومعارضيه، شاركت فيه نخب سعودية فكرية؛ بسبب طبيعة الموضوع الذي كان سيتم الحديث عنه، وارتباطه بالموروث الثقافي الإسلامي وجماعاته الفكرية.

وعزا الأكاديمي السعودي، والمشرف على الملتقى، سعد البازعي، إلغاء تقديم المحاضرة إلى أسباب خارجة عن الإرادة، وقال: “لظروف خارجة عن الإرادة، يعتذر ملتقى الرياض الثقافي عن إقامة محاضرة أ. إبراهيم المكرمي، حول إخوان الصفا، التي كان من المقرر أن تقام مساء الأربعاء 7 نوفمبر”.

لظروف خارجة عن الإرادة يعتذر ملتقى الرياض الثقافي عن عدم إقامة محاضرة أ. إبراهيم المكرمي حول إخوان الصفا التي كان مقرراً أن تقام مساء الأربعاء 7 نوفمبر. — سعد البازعي (@albazei) November 3, 2018

وقال الروائي السعودي، محمد حسن علوان، منتقدًا قرار إلغاء تقديم المحاضرة: “يا أخي، غيّر عنوانها إلى (التحذير من عقيدة إخوان الصفا) ثم لا تحذّر. وتمشي الأمور. ٩٩٪ من رقابتنا على العنوان وليس المحتوى”.

يا أخي، غيّر عنوانها إلى (التحذير من عقيدة إخوان الصفا) ثم لا تحذّر. وتمشي الأمور. ٩٩٪من رقابتنا على العنوان وليس المحتوى. https://t.co/iKPkpV3tia — محمد حسن علوان (@m_alwan) November 3, 2018

ورحب المدون السعودي محمد بن إبراهيم السيف، بإلغاء المحاضرة، وقال: “إلغاء محاضرة عن (جماعة إخوان الصفا) وبعض الكتاب ينوحون بسبب إلغائها .إخوان الصفا جماعة باطنية سرية تعتقد بوحدة الوجود ووحدة الأديان والتحلل من الفرائض، وأن النبوة مكتسبة”.

إلغاء محاضرة عن ( جماعة إخوان الصفا ) وبعض الكتاب ينوحون بسبب إلغائها .

إخوان الصفا جماعة باطنية سرية تعتقد بوحدة الوجود ووحدة الأديان والتحلل من الفرائض ، وأن النبوة مكتسبة . pic.twitter.com/O0JutaJKyA — محمدبن إبراهيم السيف (@sm66400) November 3, 2018

وقال حساب يطلق على نفسه “مجموعة درع السنّة”، ويحظى بمتابعة أكثر من 140 ألف متابع، بينهم أسماء سعودية بارزة، إنه يشكر القائمين على ملتقى الرياض لإلغاء تقديم المحاضرة، بعد أن انتقدها بشدة وطالب بمنع المحاضر من تقديمها.

وقال المشرف على الحساب في تغريدته: “(وكفى الله المؤمنين القتال) .. نشكر الإخوة القائمين على الملتقى، إلغاء هذه المحاضرة التي كانت مخصصة للمكرمي الذي أراد أن يروّج لكتابهم (رسائل إخوان الصفا) .. والتي فيها من الضلال ما لله به علم وحذّر منها علماؤنا.. وفيها دعوة صريحة للشذوذ واللواط”.

(وكفى الله المؤمنين القتال) ..

نشكر الأخوة القائمين على الملتقى إلغاء هذه المحاضرة التي كانت مخصصة للمكرمي الذي أراد أن يروّج لكتابهم (رسائل إخوان الصفا) .. والتي فيها من الضلال مالله به عليم وحذّر منها علمائنا .. وفيها دعوة صريحة للشذوذ واللواط .. https://t.co/uMt2pJVBru — مجموعة درع السنّة (@d_alsunnah) November 4, 2018

وكتب أحد المغردين تحت حساب “اللامنتمي”: “طيب وإذا بيجلس مجموعة من الناس في مكان ما عشان يتناقشون عن إخوان الصفا، وش المشكلة، سواء كانوا جماعة باطنية ولا ظاهرية ؟ ليش لازم تمنع المحاضرة ؟”.

طيب واذا بيجلس مجموعة من الناس في مكان ما عشان يتناقشون عن اخوان الصفا وش المشكلة سواء كانوا جماعة باطنية ولا ظاهرية ؟ ليش لازم تمنع المحاضرة ؟ — اللامنتمي (@XAhmd5) November 3, 2018

وعلق مغرد يدعى عمر، في اتجاه مغاير: “‏نعم ،، كتابك ومحاضرتك إفساد للعقل والدين (إخوان الصفا) بإجماع المسلمين حركة باطنية مفسدة، زرعت لبث الفتنة والضلال بين المسلمين ثم تتحسب على من منعك؟ بل نحمد الله على ذلك وندعو لمن تسبب في المنع، فقد أحسن للبلاد والعباد”.

نعم ،، كتابك ومحاضرتك افساد للعقل والدين

"اخوان الصفا" باجماع المسلمين حركه باطنيه مفسده، زرعت لبث الفتنه والضلال بين المسلمين

ثم تتحسب على من منعك؟

بل نحمد الله على ذلك وندعو لمن تسبب في المنع فقد احسن للبلاد والعباد — Omar (@azz_mas) November 3, 2018

ويثار جدل على الدوام حول الآراء الدينية المخالفة للتفسير المتبع رسميًا للشريعة الإسلامية التي تطبقها المملكة، ويصل ذلك الجدل إلى أوجه ويستدعي تدخلًا رسميًا في الغالب، عندما يظهر أصحاب تلك الآراء في محاضرات عامة أو برامج تلفزيونية.