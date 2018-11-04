عماد إبراهيم يعلق بعد الإغماء عليه في مسابقة “نجم السعودية”.. واتهامات له بـ”التمثيل”

علق المتسابق في برنامج المواهب “نجم السعودية” عماد إبراهيم، باقتضاب على واقعة تعرضه للإغماء بعد إعلان خسارته في مسابقة المواهب “نجوم السعودية”، التي تبثها “هيئة الإذاعة والتلفزيون” بالمملكة.

وغرد عماد إبراهيم على حسابه في تويتر: “الحمد لله”.

غير أن إبراهيم تعرض لانتقادات عديدة من قبل مواطنيه، حيث اتهمه البعض بالتمثيل لكسب تعاطف الجمهور.

وبرنامج “نجم السعودية“، هو برنامج مسابقات غنائي متخصص باكتشاف المواهب الغنائية السعودية.

ويوفر البرنامج فرصًا جديدة للمواهب من كلا الجنسين، ويقدم الدعم لهم ليصبحوا مطربين معروفين.

وترتكز فكرة البرنامج على اكتشاف موهبة الغناء لدى المشتركين السعوديين، وذلك على غرار برامج اكتشاف المواهب في العالم العربي، وتتألّف لجنة تحكيمه من الفنان عبادي الجوهر، والفنانة وعد، والملحِّن ممدوح سيف.