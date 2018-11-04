بعد الإفراج عنه.. ما سبب توقيف الأمير خالد بن طلال؟

نشر أمراء سعوديون صورًا تؤكد الإفراج عن الأمير خالد شقيق الملياردير الأمير الوليد بن طلال بعد توقيفه لأشهر لأسباب لم تعلن من قبل سلطات الممكلة.

وأظهرت الصور الأمير خالد يقبّل نجله الذي دخل في غيبوبة منذ سنوات ويُعرف في السعودية بالأمير النائم، وتحظى قصته بتعاطف واسع في الممكلة.

ومع تأكد الإفراج عن الأمير خالد بن طلال، تضاربت الروايات بشأن توقيفه الذي تم بعد أسابيع من حملة اعتقالات طالت عشرات الأمراء ورجال الأعمال الذين تم توقيفهم في فندق “ريتز كارلتون” بالرياض في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في إطار حملة على الفساد.

وترجح المصادر أن توقيف الأمير خالد جاء بسبب اعتراضه على توقيف شقيقه الأمير الوليد في هذه الحملة.

غير أن المحللين يجمعون على أن تماسك الأسرة المالكة السعودية لا يتأثر بمثل هذه الوقائع، فالأمير الوليد بن طلال نفسه بعد الإفراج عنه ظهر في أكثر من مناسبة إلى جانب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال رئيس الاستخبارات العامة الـسعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل في وقت سابق إن الأمير محمد بن سلمان، أكثر شعبية الآن؛ بسبب شعور السعوديين بأن قائدهم يتعرَّض ظلمًا لهجوم من وسائل الإعلام الغربية، وذلك ينطبق على العائلة الحاكمة أيضًا؛ فهم يشعرون أن هذا الهجوم يأتي ضد السعودية والعائلة الحاكمة، وليس محمد بن سلمان فحسب.

واعتبر الفيصل، أن الأشخاص الذين يعتقدون أن ثمة تغييرًا في السعودية، هم مخطئون؛ مضيفًا أن السعوديين باتوا أكثر دعمًا لولي العهد، بسبب تعرّضه لهجمات من الإعلام الغربي.