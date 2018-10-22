السعودية.. التحقيق مع مستشفى احتفظ بجثتين في ثلاجة 3 أعوام

كشف مصدر سعودي، أن لجنة من صحة المدينة المنورة عثرت على جثتين مجهولتين يحتفظ بهما مستشفى داخل ثلاجة أطعمة، فيما سلمت الحالة إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، قال المصدر إن الجهات الأمنية والصحية تلقت بلاغًا عن وجود جثتين مجهولتين عثر عليهما داخل ثلاجة في مستشفى خاص، مؤكدًا أن الجثتين لهما أكثر من 3 سنوات محتفظ بهما من قبل المستشفى، دون وجود أي بلاغات بشأنهما.

وأوضح المصدر، أن الجهات المعنية في المدينة المنورة فتحت تحقيقًا موسعًا مع العاملين بالمستشفى، من الكوادر الطبية والإدارية كافة، فيما من المتوقع صدور بيان يوضح النتائج التي توصلت إليها تلك الجهات، وأسباب تأخر هاتين الجثتين أو تسليمهما لذويهما.