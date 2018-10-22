سعود القحطاني في ثاني تغريدة بعد الإقالة: المنصب بمفهومنا تكليف ومسؤولية

سعود القحطاني في ثاني تغريدة بعد الإقالة: المنصب بمفهومنا تكليف ومسؤولية

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز فجر السبت بإعفاء المستشار في الديوان الملكي برتبة وزير سعود القحطاني من منصبه.

المصدر: فريق التحرير

أكد المستشار السابق في الديوان المالكي السعودي، سعود القحطاني، أن “هناك فارقًا جوهريًّا بين عقلية المواطن السعودي وبين المقيمين والمجنسين في جزيرة تنظيم الحمدين”، في إشارة منه إلى دولة قطر.

وقال القحطاني في تغريدة على صفحته في “تويتر” الاثنين، إن “المنصب بمفهومنا هو تكليف ومسؤولية وطنية، بينما هم يرونه وسيلة للاسترزاق وزيادة الأرصدة البنكية”.

وشدَّد القحطاني على أن “كل سعودي هو جندي ولاؤه لله ثم لمليكه ووطنه”، منوهًا إلى أنه “لا يمكن أن يفهموا الفرق، فهي أشياء لا تشترى”.

وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز فجر السبت بإعفاء المستشار في الديوان الملكي برتبة وزير سعود القحطاني من منصبه.

وبُعيد إعفائه من منصبه، غرّد القحطاني “أتقدّم بجزيل الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسموّ سيدي ولي العهد الأمين، على الثقة الكبيرة التي أولياني إياها، ومنحي هذه الفرصة العظيمة للتشرّف بخدمة وطني طوال السنوات الماضية”.

وتابع “سأظل خادمًا وفيًّا لبلادي طوال الدهر، وسيبقى وطننا الغالي شامخًا”.

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