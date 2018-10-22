سعود القحطاني في ثاني تغريدة بعد الإقالة: المنصب بمفهومنا تكليف ومسؤولية

أكد المستشار السابق في الديوان المالكي السعودي، سعود القحطاني، أن “هناك فارقًا جوهريًّا بين عقلية المواطن السعودي وبين المقيمين والمجنسين في جزيرة تنظيم الحمدين”، في إشارة منه إلى دولة قطر.

وقال القحطاني في تغريدة على صفحته في “تويتر” الاثنين، إن “المنصب بمفهومنا هو تكليف ومسؤولية وطنية، بينما هم يرونه وسيلة للاسترزاق وزيادة الأرصدة البنكية”.

هناك فارق جوهري بين عقلية المواطن السعودي وبين المقيمين والمجنسين في جزيرة تنظيم الحمدين.

المنصب بمفهومنا هو تكليف ومسؤولية وطنية، بينما هم يرونه وسيلة للاسترزاق ووزيادة الأرصدة البنكية.

كل سعودي هو جندي ولائه لله ثم لمليكه ووطنه.

لا يمكن أن يفهموا الفرق. فهي أشياء لا تشترى. — سعود القحطاني (@saudq1978) October 22, 2018

وشدَّد القحطاني على أن “كل سعودي هو جندي ولاؤه لله ثم لمليكه ووطنه”، منوهًا إلى أنه “لا يمكن أن يفهموا الفرق، فهي أشياء لا تشترى”.

وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز فجر السبت بإعفاء المستشار في الديوان الملكي برتبة وزير سعود القحطاني من منصبه.

وبُعيد إعفائه من منصبه، غرّد القحطاني “أتقدّم بجزيل الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسموّ سيدي ولي العهد الأمين، على الثقة الكبيرة التي أولياني إياها، ومنحي هذه الفرصة العظيمة للتشرّف بخدمة وطني طوال السنوات الماضية”.

وتابع “سأظل خادمًا وفيًّا لبلادي طوال الدهر، وسيبقى وطننا الغالي شامخًا”.