هكذا استقبل السعوديون إعلان مقتل جمال خاشقجي

دفع التأكيد السعودي الرسمي، لمقتل الصحفي والكاتب البارز، جمال خاشقجي، فجر السبت، عدداً كبيراً من مواطنيه، بمن فيهم نخب المملكة الثقافية والدينية، لنعي الرجل الذي شكل اختفاؤه لغزاً معقداً استدعى فتح تحقيق موسع في تركيا والمملكة على حد سواء.

وكشفت الرياض مصير تحقيقاتها الأولية، عندما أكدت نيابتها العامة إن التحقيقات التي أجرتها في اختفاء جمال خاشقجي، انتهت إلى أن “المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي .. مما أدى إلى وفاته – رحمه الله –”.

وهذا هو أول تأكيد رسمي لمقتل خاشقجي منذ انقطاع الاتصال به في 2 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وهو ما استدعى تفاعلاً سعودياً لافتاً مع إعلان الوفاة الرسمي، للصحفي المخضرم والمعروف على نطاق واسع في بلاده وخارجها.

وجذب إعلان الوفاة، عدداً كبيراً من المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، والذين راحوا يعزون عائلة خاشقجي وينعون فقيدها، ويترحمون عليه، مشيرين لسجل مهني طويل، اختار خاشقجي في العام الأخير منه أن يكون خارج بلاده، مع تبنيه لآراء مناهضة لسياسة الرياض.

ونعى الكاتب والصحفي السعودي المعروف، عبده خالن زميله الراحل خاشقجي، قائلاً “رحم الله الصديق جمال خاشقجي وأسكنه فسيح جناته ، وإنا لله وإنا إليه لرجعون”.

#جمال_خاشقجي

رحم الله الصديق جمال خاشقجي وأسكنه فسيح جناته ، وإنا لله وإنا إليه لرجعون. — عبده خال (@AbduhKhal) October 19, 2018

وأشار المدون السعودي عبدالله العصيمي، لكون مواقف وآراء خاشقجي لا تؤثر في الموقف من وفاته، وكتب قائلاً “#جمال_خاشقجي_في_ذمه_الله مهما اختلفت معه ومع فكره يبقى إنسان ومسلم ومواطن سعودي الله يرحمه ويغفر له ويربط على قلب مُحبّيه”.

#جمال_خاشقجي_في_ذمه_الله

مهما اختلفت معه ومع فكره يبقى إنسان ومسلم

ومواطن سعودي الله يرحمه ويغفر له

ويربط على قلب مُحبّيه — عبدالله العصيمي (@iQnasSudeer) October 19, 2018

وكتب الأمير والأكاديمي السعودي، خالد آل سعود، في نعيه للراحل خاشقجي “#جمال_خاشقجي_في_ذمه_الله رحم الله الأخ جمال ، وعفا سُبحانه عنا وعنه ، وتعازينا ومواساتنا لأبناءه وذويه ..{ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ }”.

#جمال_خاشقجي_في_ذمه_الله

رحم الله الأخ جمال ، وعفا سُبحانه عنا وعنه ، وتعازينا ومواساتنا لأبناءه وذويه ..

{ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ } .. — د. خالد آل سعود ???????? (@dr_khalidalsaud) October 19, 2018

ودعا الصحفي ومقدم البرامج، مفرح الشقيقي، مواطنيه، إلى الترحم على خاشقجي، وكتب في نعيه لزميله “‏أولاً : رحم الله #جمال_خاشقحي ثانياً : أثبتت #السعودية كما تثبت دائما قولا وفعلا حرصها على الحقيقة والعدالة. ثالثاً : مَن كان يهمه جمال فـ ليدعو له بالرحمة ومَن همّه فقط الإساءة للسعودية فسيموت دون أن يبلغ مراده، يحيا الملك ، يحيا الوطن ، تحيا العدالة، #جمال_خاشقجي_في_ذمة_الله”.

أولاً : رحم الله #جمال_خاشقحي

ثانياً : أثبتت #السعودية كما تثبت دائما قولا وفعلا حرصها على الحقيقة والعدالة

ثالثاً : مَن كان يهمه جمال فـ ليدعو له بالرحمة ومَن همّه فقط الإساءة للسعودية فسيموت دون أن يبلغ مراده

يحيا الملك ، يحيا الوطن ، تحيا العدالة

#جمال_خاشقجي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/QM9PYxkcfr — مفرح الشقيقي (@Mofareh5) October 19, 2018

ونعى المدون السعودي البارز، منذر آل الشيخ مبارك، الصحفي خاشقجي بالقول “الآن نستطيع أن نقول رحم الله #جمال_خاشقجي والحمدلله من قبل ومن بعد هذه الأزمة إنتهت ولكنها أظهرت مقدار الحقد الذي يكن على هذه البلاد وولاتها والحمدلله لم تنل تلك الحملة مبتغاها وزادت الشعب لحمة وإلتفاف حول ولاته وهي رسالة قرأها الخارج جيداً “.

الآن نستطيع أن نقول رحم الله #جمال_خاشقجي والحمدلله من قبل ومن بعد هذه الأزمة إنتهت ولكنها أظهرت مقدار الحقد الذي يكن على هذه البلاد وولاتها والحمدلله لم تنل تلك الحملة مبتغاها وزادت الشعب لحمة وإلتفاف حول ولاته وهي رسالة قرأها الخارج جيداً #جمال_خاشقجي_في_ذمه_الله — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) October 19, 2018

وكتبت الناشطة والأكاديمية، سعاد الشمري، في نعيها لخاشقجي “عليك رحمات الله #جمال_خاشقجي_في_ذمه_الله وعزائنا لاهله وذويه والشعب السعودي كافة .. والاهم ان تتحقق العداله نحن قوم لا نسكت على الظلم ولا نحسن صناعة الدسائس على وضح النقاء ومهما خسرنا ننتصر للحق دائما وأبدا”.

عليك رحمات الله #جمال_خاشقجي_في_ذمه_الله

وعزائنا لاهله وذويه والشعب السعودي كافة .. والاهم ان تتحقق العداله

نحن قوم لا نسكت على الظلم ولا نحسن صناعة الدسائس

على وضح النقاء

ومهما خسرنا ننتصر للحق دائما وأبدا — سعاد الشمري (@SouadALshammary) October 19, 2018

وتجنب غالبية السعوديين التعامل مع وفاة خاشقجي على أنها حقيقة طوال الأيام التي أعقبت اختفائه، على الرغم من سيل التقارير الإعلامية التي كانت تتحدث عن وفاة الرجل.

وجاء الإعلان عن وفاة خاشقجي بعد أن شكلت الرياض لجنة تحقيق داخلية قبل أيام معدودة، بالتزامن مع عمل لجنة تحقيق تركية سعودية مشتركة في اسطنبول، لم تعلن لحد الآن نتائج تحقيقاتها.