بعد لقائه الملك وولي العهد.. ماذا قال بومبيو بشأن اختفاء خاشقجي؟

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، قبل أن يغادر السعودية في طريقه إلى تركيا، إن المملكة تعهدت بإجراء تحقيق كامل في اختفاء الصحافي جمال خاشقجي.

وذكر بومبيو أنه سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، بعد أسبوعين من حادثة اختفاء خاشقجي الذي دخل قنصلية بلاده في إسطنبول للحصول على وثائق مطلوبة لزواجه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا في وقت سابق إلى حسن الظن بالسعودية في اختفاء خاشقجي، لكن مشرعين أمريكيين وجهوا أصابع الاتهام للقيادة السعودية.

وفي السعودية، التقى بومبيو بالعاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية عادل الجبير.

وبين بومبيو للصحافيين المرافقين له بعد ركوبه الطائرة المتجهة إلى أنقرة “أكدت في كل اجتماع من هذه الاجتماعات على أهمية أن يقوموا بإجراء تحقيق كامل في اختفاء جمال خاشقجي. وتعهدوا بهذا”.

وأضاف “قالوا إنه سيكون تحقيقًا مستفيضًا وكاملًا وشفافًا… وأشاروا إلى أنهم يدركون ضرورة أن يجرى هذا في الوقت المناسب وبسرعة حتى يتسنى لهم الإجابة على أسئلة مهمة”.

وأكد ترامب في تغريدة، أن ولي العهد السعودي نفى علمه بما حدث في القنصلية السعودية.

وقال ترامب لوكالة أسوشييتد برس في مقابلة أمس الثلاثاء “أعتقد أن علينا أن نعرف ماذا حدث أولًا… ها نحن مجددًا أمام: أنت مدانٌ إلى أن تثبت براءتك. لا أحب هذا”، مضيفا “لم يقدموا أي استثناءات فيما يتعلق بالمحاسبة. كانوا واضحين للغاية: إنهم يفهمون أهمية هذه القضية وهم عازمون على الوصول إلى الحقيقة”.

وردًا على سؤال عمّا إذا كان خاشقجي حيًّا أو ميتًا، قال بومبيو “لم يتحدثوا بشأن أي حقائق”.