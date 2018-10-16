ماذا قال محمد بن سلمان لوزير الخارجية الأمريكية بومبيو؟ (فيديو)

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي وصل الرياض، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول.

وقال محمد بن سلمان لبومبيو خلال استقباله: “نواجه تحدياتنا سويًا. في الأمس واليوم والغد”.

وأضاف: “إن السعودية والولايات المتحدة يربطهما تحالف قديم وقوي”.

وفي وقت سابق، التقى الملك سلمان بن عبدالعزيز بوزير الخارجية الأمريكي لمدة 20 دقيقة.

ومن المقرر أن يسافر بومبيو إلى تركيا بعد انتهاء زيارته للسعودية.