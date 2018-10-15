بالفيديو.. الإعلامي السعودي خالد العقيلي يفاوض لشراء شهادة دكتوراه مزورة

فاجأ الإعلامي ومقدم البرامج السعودي المعروف، خالد العقيلي، متابعي برنامجه الحواري “تم”، باتصال مع شخص يبيع الشهادات الجامعية المزورة أو الوهمية ومفاوضاته على شراء شهادة دكتوراه.

وكان العقيلي ، يناقش في برنامجه على القناة السعودية الرسمية، ملف الشهادات الوهمية التي يثار القلق بشأن انتشارها في السعودية، عندما استضاف عبر الهاتف الضيف المصري بحسب لهجته.

وخلال المكالمة، فاوض العقيلي ضيفه على شراء شهادة بكالوريوس، قبل أن يطلب معها شهادتي ماجستير ودكتوراه بعد تأكيد بائع الشهادات بصعوبة كشف حقيقة الشهادات الجامعية التي يبيعها لزبائنه، وأنها ستكون جاهزة في غضون أسبوعين.

وتعد الشهادات الوهمية من القضايا المثيرة للجدل في السعودية، وتتضارب الأرقام والآراء بشأن حجمها، فيما تكافح الرياض لكشف حملة الشهادات الوهمية أو الجهات التي تسهل الحصول عليها.

وتقول تقارير محلية إن وزارة التعليم تلاحق المكاتب التي تروج لجامعات وشهادات وهمية، وقد أغلقت المئات منها، لكن ذلك لم يمنع من استمرار وصول تلك الشهادات لسعوديين أو مقيمين يعملون في المملكة.

وتتركز مخاوف عامة السعوديين من وجود حملة شهادات وهمية بين العاملين في القطاع الصحي، وتضبط الرياض بالفعل بين فترة وأخرى من ينتحل صفة طبيب عن طريق شهادة مزورة.