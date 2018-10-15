ترامب متراجعًا عن لغة التهديد: سأوفد بومبيو للقاء الملك سلمان

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن لغة التهديد التي أثارت حفيظة السعودية ودفعتها إلى إصدار بيان قوي هددت فيه بالرد على عقوبات اقتصادية قد تفرض من أي دولة بشأن قضية اختفاء جمال خاشقجي.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: “تحدثت للتو مع ملك السعودية الذي نفى أي معرفة له بما حدث للمواطن السعودي (جمال خاشقجي)، وقال إنهم يعملون مع تركيا للتوصل لحقيقة ما حدث.”

وأضاف ترامب: “سأوفد فورًا وزير خارجيتنا (مايك بومبيو) للقاء الملك.”

من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو سيسافر إلى الرياض اليوم الاثنين.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية في بيان “الرئيس دعا إلى تحقيق فوري وعلني في اختفاء جمال خاشقجي الصحفي في واشنطن بوست”.

وجاء ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بشأن اختفاء خاشقجي.