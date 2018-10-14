تأييد عربي كبير للسعودية في مواجهة الادعاءات بشأن قضية خاشقجي

أعربت كل من: الإمارات، والأردن، والبحرين، واليمن، وسلطنة عُمان، عن تضامنها وتأييدها للسعودية في مواجهة الادعاءات بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وجاء ذلك في بيانات متلاحقة من هذه الدول في أعقاب ما يصفه سعوديون أنه حملة تحريض ضد بلادهم تستبق نتائج التحقيقات بشأن خاشقجي المختفي في إسطنبول التركية منذ الثلاثاء قبل الماضي.

وقالت الإمارات في بيان نشرته وكالة أنبائها الرسمية إنها “تقف مع السعودية ضد كل من يحاول المساس بموقعها، ومكانتها الإقليمية”، معربة عن “رفضها لكل المحاولات التي من شأنها إلحاق الضرر بدور السعودية الأساس في إرساء الأمن والسلام الإقليمي”.

وأعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، وقوفها مع المملكة العربية السعودية “في مواجهة أي شائعات وحملات تستهدفها دون الاستناد إلى الحقائق”.

وأكدت، في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء الرسمية “بترا”، على “مركزية جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودورها القيادي الرئيس في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام، وتعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة والعالم”.

من جهتها، أكدت سلطنة عُمان أنها “تساند المملكة في جهودها لاستجلاء الحقيقة لتدعو كافة الأطراف المهتمة بالأمر إلى عدم التسرع، والتثبت قبل إصدار أي أحكام مسبقة”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع موقف يمني مشابه، أكدت عبره الجمهورية اليمنية “وقوفها وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول النيل منها أو الإساءة إليها”.

وأعلنت الجمهورية اليمنية، في بيان لها، “رفضها الكامل لأي محاولة للمساس بسيادة المملكة ومكانتها”، منوهة إلى أن “السعودية تتعرض اليوم لسهام كيدية ومغرضة نتيجة لمواقفها المشرفة والصادقة مع قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وأدوارها الريادية في استقرار المنطقة والعالم، وفِي مقدمة ذلك دورها في مكافحة المد الفارسي، والإرهاب، والتطرف بكل أشكاله”.

وكانت مملكة البحرين قد أعلنت، في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، عن “تضامنها التام مع السعودية ضد كل من يحاول النيل منها، أو يسعى الى الإساءة إليها، ورفضها الشديد لكل من يحاول المس بسياستها ومكانتها وسيادتها”.

واعتبرت البحرين أن السعودية “الركيزة الأساسية لأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي، والأساس المتين، والركن القوي، لاستقرار المنطقة، بأدوارها الرائدة، ومبادراتها البناءة لأجل الأمن والاستقرار والرخاء على الصعيدين الإقليمي والدولي”.