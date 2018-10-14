السعودية.. دعوات لمقاطعة “أوبر” عقب موقفها من اختفاء خاشقجي

السعودية.. دعوات لمقاطعة “أوبر” عقب موقفها من اختفاء خاشقجي

#إرم_نيوز

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

دعا مدونون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، وبينهم نخب ثقافية تضم كتاباً وإعلاميين معروفين، الأحد، إلى مقاطعة شركة توصيل الركاب “أوبر” عقب قرار رئيسها التنفيذي دارا خسرو شاهي الانضمام لمنسحبين آخرين من المشاركة في مؤتمر للاستثمار يقام في الرياض على خلفية الغموض الذي يحيط باختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وكان خسروا شاهي قد قال إنه لن يشارك في مؤتمر “مستقبل الاستثمار” المقرر انعقاده في السعودية خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري 2018، مالم تتضح معلومات عن سبب اختفاء خاشقجي.

وتسبب موقف الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية التي تعمل في السوق السعودي، في إغضاب السعوديين الذين يقول كثير منهم إن القرار بني على اتهامات تفتقد للدليل، وإن الرد يجب أن يكون بمقاطعة الشركة.

ووجدت الدعوة إلى مقاطعة الشركة، استجابة لافتة في موقع “تويتر”، اتضحت من خلال التأييد الواسع لها في الوسم ” #السعوديون_يقاطعون_اوبر”، على الرغم من عدم اتضاح تداعيات المقاطعة على الشركة.

لكن دعوة المقاطعة واسعة التأييد وجدت ردود فعل رافضة تستند على كون صندوق الاستثمارات العامة السعودي الحكومي (الصندوق السيادي للمملكة)، يستثمر 3.5 مليار دولار في الشركة منذ العام 2016  ما يعني أن المقاطعة تضر بالصندوق وفق تصوراتهم.

وتعمل لجنة تحقيق سعودية تركية مشتركة على كشف مصير خاشقجي الذي اختفى وانقطع الاتصال به يوم 2 أكتوبر الجاري.

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