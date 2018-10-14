السعودية.. دعوات لمقاطعة “أوبر” عقب موقفها من اختفاء خاشقجي

دعا مدونون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، وبينهم نخب ثقافية تضم كتاباً وإعلاميين معروفين، الأحد، إلى مقاطعة شركة توصيل الركاب “أوبر” عقب قرار رئيسها التنفيذي دارا خسرو شاهي الانضمام لمنسحبين آخرين من المشاركة في مؤتمر للاستثمار يقام في الرياض على خلفية الغموض الذي يحيط باختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وكان خسروا شاهي قد قال إنه لن يشارك في مؤتمر “مستقبل الاستثمار” المقرر انعقاده في السعودية خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري 2018، مالم تتضح معلومات عن سبب اختفاء خاشقجي.

وتسبب موقف الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية التي تعمل في السوق السعودي، في إغضاب السعوديين الذين يقول كثير منهم إن القرار بني على اتهامات تفتقد للدليل، وإن الرد يجب أن يكون بمقاطعة الشركة.

ووجدت الدعوة إلى مقاطعة الشركة، استجابة لافتة في موقع “تويتر”، اتضحت من خلال التأييد الواسع لها في الوسم ” #السعوديون_يقاطعون_اوبر”، على الرغم من عدم اتضاح تداعيات المقاطعة على الشركة.

#السعوديون_يقاطعون_اوبر رئيس شركة اوبر يصرح لـ cnbc بانسحابه من مؤتمر الاستثمار السعودي 2030 حتى يتم الافصاح عن #خاشقجي ! لعنه تلعنك وتلعن أوبر معك ????????

خسروّه وخلوا ابتزازه ينفعه pic.twitter.com/lNAvR7XZz4 — مثيب المطرفي (@Muthieb) October 13, 2018

ردا على امتناع المدير التنفيذي لأوبر عن حضور (مؤتمر مستقبل الاستثمار السعودي) برعاية الملك سلمان ورئاسة سمو ولي العهد يحفظهما الله،بسبب التهم الملفقة ضد الملكة حول #مسرحيه_جمال_خاشفجي

فإنني أدعو الجميع إلى المشاركة في إيصال هذا الوسم للترند????????ومقاطعة أوبر#السعوديون_يقاطعون_اوبر pic.twitter.com/8OT8shCIH4 — محمد العلم الزهراني (@dr_msalalam) October 13, 2018

الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر" صرح لـ CNBC بإنه لن يحضر مؤتمر ( مبادرة الاستثمار السعودي ) حتى يعلم بمصير خاشقجي. نبي نعلمه إن الشعب السعودي يقدر يخسّر شركته ، والبدائل كثيرة للراكب وللسائق. إنتم قدها ????????❤️ #السعوديون_يقاطعون_اوبر pic.twitter.com/PlobzYGqck — ⚔️ الدرع السعـودي ⚔️ (@Saudi_Shield) October 13, 2018

لكن دعوة المقاطعة واسعة التأييد وجدت ردود فعل رافضة تستند على كون صندوق الاستثمارات العامة السعودي الحكومي (الصندوق السيادي للمملكة)، يستثمر 3.5 مليار دولار في الشركة منذ العام 2016 ما يعني أن المقاطعة تضر بالصندوق وفق تصوراتهم.

#السعوديون_يقاطعون_اوبر

نقاطع اوبر عشان مدير تنفيذي؟

وصندوق الاستثمارات السعودي وضع

مليارات فيه….!!

وطبعا الخسائر ستكون لموظفي أوبر السعوديون الشرفاء ونقطع رزقهم؟؟

عاد خلوووكم منطقيييين شوي!!!

ولاتستعجلوا فلن يفلت مدير تنفيذي

أو من كان وهاجم المملكه من العقاب! pic.twitter.com/yQtm7KFmSL — محمد بن سعد (@t_4_s) October 13, 2018

#السعوديون_يقاطعون_اوبر هذا الهاشتاق غير مسؤول .. علينا ان نكون اكثر وعي ومحبين لوطننا ولكن دون جهل منا بالمعلومه!!

صندوق الاستثمارات العامه يمتلك حصه شرائيه تقدر بـ ٣٪ من شركة اوبر.

ويوجد عدد كثير من السائقين السعوديين الموظفين في هذه الشركه .. لنكن اكثر وعياً! @dr_msalalam pic.twitter.com/IuT5WP646O — نايف بن عبدالله???????????? (@NaifBinAbdullh) October 13, 2018

وتعمل لجنة تحقيق سعودية تركية مشتركة على كشف مصير خاشقجي الذي اختفى وانقطع الاتصال به يوم 2 أكتوبر الجاري.