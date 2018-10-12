ترامب يكشف عن اتصال سيجريه مع الملك سلمان بشأن خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه سيجري اتصالًا هاتفيًا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لبحث قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ووصل وفد من السعودية إلى تركيا في إطار تحقيق مشترك في اختفاء خاشقجي.

وكانت وكالة رويترز للأنباء أكدت أميرًا سعوديًا بارزًا زار تركيا؛ لبحث موضوع الصحفي جمال خاشقجي، الذي اختفى قبل أكثر من أسبوع في مدينة إسطنبول التركية.

وقالت الوكالة: إن “الأمير خالد الفيصل، وهو أمير مكة المكرمة، زار تركيا، أمس الخميس؛ لإجراء محادثات”، في وقت اتفق البلدان على تشكيل فريق تحقيق مشترك؛ للوقوف على ملابسات اختفاء خاشقجي.

ونقلت الوكالة عن مصدر قالت إنه “على صلة بعائلة الأمير خالد الفيصل”، قوله: إن “أمير منطقة مكة قام بزيارته القصيرة لتركيا بصفته مستشارًا للملك سلمان”، في خطوة تشير إلى أن العاهل السعودي يولي اهتمامًا كبيرًا للقضية.