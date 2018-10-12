رويترز: أمير سعودي بارز يزور تركيا لبحث اختفاء خاشقجي

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الجمعة، بأن أميرًا سعوديًا بارزًا زار تركيا؛ لبحث موضوع الصحفي جمال خاشقجي، الذي اختفى قبل أكثر من أسبوع في مدينة إسطنبول التركية.

وقالت الوكالة: إن “الأمير خالد الفيصل، وهو أمير مكة المكرمة، زار تركيا، أمس الخميس؛ لإجراء محادثات”، في وقت اتفق البلدان على تشكيل فريق تحقيق مشترك؛ للوقوف على ملابسات اختفاء خاشقجي.

ونقلت الوكالة عن مصدر قالت إنه “على صلة بعائلة الأمير خالد الفيصل”، قوله: إن “أمير منطقة مكة قام بزيارته القصيرة لتركيا بصفته مستشارًا للملك سلمان”، في خطوة تشير إلى أن العاهل السعودي يولي اهتمامًا كبيرًا للقضية.

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مسؤول سعودي قوله: إن المملكة “تثق في قدرة فريق العمل المشترك على التحقيق في قضية خاشقجي وكشف ملابساتها”.

وانقطع أثر الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، في مدينة إسطنبول، الأسبوع الماضي، حيث تزعم السلطات التركية أنه دخل قنصلية بلاده ولم يخرج منها، الأمر الذي تنفيه الرياض رسميًا.

وأكدت السلطات السعودية أن خاشقجي غادر القنصلية بعد قليل من وصوله لإجراء معاملة شخصية، وطالبت بالكشف عن مصيره، مبدية استعدادها لمساعدة تركيا في التحقيق بكل الوسائل.