قوات التحالف تعترض صاروخًا حوثيًا استهدف مدينة جازان السعودية

اعترضت قوات التحالف العربي، صاروخًا أطلقته ميليشيا الحوثي، تجاه مدينة نجران، جنوبي السعودية، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، إن “قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت في وقت متأخر من مساء الأربعاء صاروخًا باليسيتًا أطلق من محافظة صعدة من جانب الحوثيين باتجاه مدينة نجران”.

وأضاف المالكي: “تمكنت قوات الدفاع الجوي، من اعتراض وتدمير الصاروخ، الذي أطلق لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في نجران”.

وأكد أنه “لم ينتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات”، بحسب بيان نقلته الوكالة السعودية (واس) الخميس.