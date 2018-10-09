السعودية تعلن عودة سفيرها لألمانيا

قالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، إن السفير السعودي لدى ألمانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان، عاد إلى برلين؛ لمباشرة عمله.

وقالت السفارة السعودية في ألمانيا، اليوم: “يلتقي السفير في مقر وزارة الخارجية الألمانية، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس؛ ويتناول اللقاء أوجه وأهمية التعاون بين البلدين”.

سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الأمير خالد بن بندر بن سلطان، يعود لمباشرة عمله في برلين و يلتقي في مقر وزارة الخارجية الألمانية مع معالي وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ، تناول اللقاء أوجه و أهمية التعاون بين البلدين. — KSA Botschaft in DE (@KSAembassyDE) October 9, 2018

وكان السفير قد غادر ألمانيا، قبل نحو عام؛ بسبب تعليقات أدلى بها وزير الخارجية الألماني، وقتئذ، زيجمار جابرييل، بشأن الأزمة السياسية في لبنان.

وأعربت وزارة الخارجية الألمانية، في سبتمبر الماضي، عن أسفها؛ لما شهدته العلاقات مع المملكة من سوء فهم، الأشهر الأخيرة، متطلعة إلى أن يتجاوز البلدان ذلك، بحكم العلاقة القوية والإستراتيجية التي تربط بينهما.

وقالت الخارجية الألمانية، في بيان صادرٍ عن وزير الخارجية الألماني، إنه كان يجب عليها أن تكون أكثر وضوحًا في تواصلها مع الجانب السعودي؛ من أجل تجنب سوء فهم كهذا.