السعودية تعلن عودة سفيرها لألمانيا

السعودية تعلن عودة سفيرها لألمانيا

الأمير خالد بن بندر بن سلطان، غادر ألمانيا قبل نحو عام؛ بسبب تعليقات أدلى بها وزير الخارجية الألماني، وقتئذ، زيجمار جابرييل؛ بشأن الأزمة السياسية في لبنان.

المصدر: فريق التحرير

قالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، إن السفير السعودي لدى ألمانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان، عاد إلى برلين؛ لمباشرة عمله.

وقالت السفارة السعودية في ألمانيا، اليوم: “يلتقي السفير في مقر وزارة الخارجية الألمانية، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس؛ ويتناول اللقاء أوجه وأهمية التعاون بين البلدين”.

وكان السفير قد غادر ألمانيا، قبل نحو عام؛ بسبب تعليقات أدلى بها وزير الخارجية الألماني، وقتئذ، زيجمار جابرييل، بشأن الأزمة السياسية في لبنان.

وأعربت وزارة الخارجية الألمانية، في سبتمبر الماضي، عن أسفها؛ لما شهدته العلاقات مع المملكة من سوء فهم، الأشهر الأخيرة، متطلعة إلى أن يتجاوز البلدان ذلك، بحكم العلاقة القوية والإستراتيجية التي تربط بينهما.

وقالت الخارجية الألمانية، في بيان صادرٍ عن وزير الخارجية الألماني، إنه كان يجب عليها أن تكون أكثر وضوحًا في تواصلها مع الجانب السعودي؛ من أجل تجنب سوء فهم كهذا.

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