القنصلية السعودية في اسطنبول تفتح أبوابها لتفنيد مزاعم احتجازها خاشقجي (فيديو وصور)

فتح القنصل السعودي في اسطنبول مقر بعثته، اليوم السبت، في مسعى منه لتوضيح أن الكاتب جمال خاشقجي الذي اختفى قبل أربعة أيام ليس في مقر البعثة، وقال إن الحديث عن اختطافة لا يستند إلى أساس.

وتجول صحفيو رويترز في مقر القنصلية المؤلف من ستة طوابق والواقع شمال اسطنبول، والذي دخله خاشقجي يوم الثلاثاء للحصول على وثائق لزواجه المقبل.

وقال القنصل العام محمد العتيبي‭‭ ‬‬خلال مقابلة في القنصلية: “أحب أن اؤكد أن المواطن جمال غير موجود في القنصلية ولا في المملكة العربية السعودية، والقنصلية والسفارة تبذل جهودا للبحث عنه ونشعر نحن بالقلق إزاء هذه القضية‭‭”‬‬.

وتجول القنصل في المبنى المؤلف من ستة طوابق، بما في ذلك المصلى الموجود في المرأب والمكاتب وشبابيك التأشيرات والمطابخ والمراحيض وغرف التخزين والأمن، وفتح خزانات الملفات وأزاح الألواح الخشبية التي تغطي وحدات تكييف الهواء.

وقال العتيبي إن القنصلية مزودة بكاميرات لكنها لم تسجل أي لقطات، ومن ثم من غير الممكن استخراج صور لدخول خاشقجي أو مغادرته للقنصلية التي تطوقها حواجز الشرطة وتحيط بها أسوار للتأمين تعلوها أسلاك شائكة.

وللمبنى مدخلين أحدهما في الواجهة الأمامية والآخر في الخلف، وقال العتيبي إن خاشقجي ربما يكون غادر من أيهما.

وقال: “فإذا كانت الجهات التي تذكر أنه اختطف تركز على تواجده في البعثة، (فهذه) مجرد إشاعات لا يوجد لها أي أدلة أو حقائق ثابتة”.

وأضاف: “وللأسف نحن نتأسف على بعض التصريحات التي صدرت. بعض تصريحات المسؤولين الأتراك أنو يصرون على تواجد المواطن داخل القنصلية وأنو يبنون هذا الكلام على حديث عن طريق أشخاص دون أن يكون الأمر هذا مبني على حقائق أو وقائع”.

وأشار العتيبي إلى أن فكرة أن خاشقجي ربما يكون قد اختطف في القنصلية “شيء مقزز” معلقا على ذلك بالقول: “أتوقع أن طرح الاختطاف شيء مقزز، يعني اللي يطرح موضوع اختطاف مواطن سعودي من قبل بعثة دبلوماسية شيء يفترض أنو ما يطرح إعلاميا”.