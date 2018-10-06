معلقون: لقاء محمد بن سلمان مع “بلومبيرغ” نسف التضليل القطري

أثار لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، ردودًا واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت أعدادًا كبيرة من التعليقات التي رأت في تصريحات الأمير تقويضًا ونسفًا لحملة “تضليل” تشنها وسائل الإعلام القطرية لتشويه صورة المملكة العربية السعودية.

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على حسابه بتويتر: “لقاء الأمير محمد بن سلمان الشامل مع بلومبيرغ تميّز بالصراحة والوضوح، وجاءت ردود الأمير واثقة ومطلّعة ومقنعة، الأمير محمد بن سلمان يبرز مجددًا عبر اللقاء قائدًا وطنيًا طموحًا وواقعيًا، وإجاباته قوّضت حملة التضليل التي تطال السعودية الشقيقة، حوار مهم في فحواه وتوقيته.”

لقاء الأمير محمد بن سلمان الشامل مع بلومبيرغ تمّيز بالصراحة والوضوح، وجاءت ردود الأمير واثقة ومطلّعة ومقنعة، الأمير محمد بن سلمان يبرز مجددا عبر اللقاء قائدا وطنيا طموحا وواقعيا،وإجاباته قوضت حملة التضليل التي تطال السعودية الشقيقة.حوار مهم في فحواه وتوقيته. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 5, 2018

أما المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني فغرّد قائلًا: “ # لقاء_ولي_العهد_مع_بلومبيرغ أجبر المرتزقة في # جزيرة_شرق_سلوى للعودة لجحورهم التي تحميها القواعد الأجنبية وضاعت عليها ميزانياتهم وخيرات الدويلة التي تستضيفهم. كما أجبر النظام الإيراني الإرهابي على العودة للعزلة التي حاول الهروب منها. حين يزأر الأسد تهرب الكلاب.”

#لقاء_ولي_العهد_مع_بلومبيرغ أجبر المرتزقة في #جزيرة_شرق_سلوى للعودة لجحورهم التي تحميها القواعد الأجنبية وضاعت عليها ميزانياتهم وخيرات الدويلة التي تستضيفهم.

كما أجبر النظام الإيراني الإرهابي على العودة للعزلة التي حاول الهروب منها. حين يزأر الأسد تهرب الكلاب. pic.twitter.com/205WkQaESG — سعود القحطاني (@saudq1978) October 5, 2018

وعلّق المحامي الكويتي سعود مطلق السبيعي: “#محمد_بن_سلمان لاخلا ولا بقى ولم يترك شيئًا للتأويل، طرح كل شيء على الطاولة بوضوح شديد وبصريح العبارة، وفيما يتعلق بالكويت فقد أغلق بابًا كانت تهبُ منه الريح دائمًا وستُحسم الأمور إن شاء الله لصالح البلدين.”

#محمد_بن_سلمان لاخلا ولا بقى ولم يترك شئ للتأويل ،طرح كل شي على الطاوله بوضوح شديد وبصريح العباره ، وفيما يتعلق بالكويت فقد اغلق باباً كانت تهبُ منه الريح دائماً وستُحسم الامور انشاءالله لصالح البلدين ..!#لقاء_ولي_العهد_مع_بلومبيرغ — سعود مطلق السبيعي (@SoudAlsubaiey) October 5, 2018

وفي مؤشر على عجز المنظومة القطرية عن إيجاد ثغرة لانتقاد اللقاء، كتب محمد المختار الشنقيطي وهو أحد نشطاء إعلام الدوحة المعروفين: “قرأتُ اليوم هذه المقابلة الطويلة المملة التي أجراها # محمد_بن_سلمان مع وكالة بلومبيرغ، فأشفقتُ على روح شكسبير، لركاكة الأسلوب، وكثرة الأخطاء النحوية، والأغلاط اللغوية.. ألا يستطيع ولي عهد # السعودية أن يدفع مئة دولار لمحرر لغوي يراجع مقابلته قبل نشرها؟!”.

وتناسى الشنقيطي أن الأخطاء المزعومة أمر يخص الوكالة الأمريكية المعروفة بمهنيتها العالية، ولا علاقة للأمير بها، ولهذا ردّ أحد النشطاء على تغريدته قائلًا: “أمس تنبحون وتتناقلون مقاطع ترامب الذي يطلب من السعودية أن تدفع واليوم بعد ما جاء رد محمد بن سلمان ما لقيتوا غير ركاكة الأسلوب والإملاء!؟ فعلًا مرتزقة مفلسون بدأت تظهر بوادر خيبتكم. ما راح استغرب لو بكرا ممكن تنتقدون لون ملابس محمد بن سلمان”.