محمد بن سلمان يتحدث عن مصير “حساب المواطن”

تطرق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لمصير “حساب المواطن”، وذلك في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، أجريت الأربعاء الماضي، ونُشرت اليوم الجمعة.
و”حساب المواطن” جزء من حزمة مساعدات أعلنت عنها السلطات السعودية؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار إثر إلغاء الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية، ويفترض أن تستمر لعام واحد.
وأوضح محمد بن سلمان؛ ردًا على سؤال من الوكالة الأمريكية، حول ما إذا كان ينوي تمديد حزمة المساعدات أم لا، “أن الأمر لا يزال قيد النقاش”.
وقال ولي العهد السعودي: “لدينا الآن كثيرٌ من النقاشات في الحكومة السعودية حول ما إذا كان يجب علينا أن نستمر بحساب المواطن ونعتمد عليه، أو أنه يجب علينا أن نغيّر ذلك ونعتمد بشكلٍ كبير على التعويض”.
وأضاف: “هذا نقاش سيستمر داخل الحكومة السعودية، ولكننا نعتقد أن ذلك لن يضر بالإنفاق؛ لأن كمية الأموال المخصصة لذلك موجودة، ونقاشنا الآن داخل الحكومة السعودية متعلقٌ بكيفية إنفاقها لصالح الشعب”.
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@eremnews هذا ما تكشفه صورة الأمير محمد بن سلمان خلال حواره مع وكالة بلومبيرغ . . تداول ناشطون سعوديون صورة تظهر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال لقائه مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية. وتظهر الصورة ولي العهد السعودي خلال الحوار الذي تناول جوانب كثيرة، وتناول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتكشف الصورة، أن الحوار لم يكن مع صحفي واحد كما جرت العادة وإنما مع فريق كامل ما يجعل اللقاء أشبه بندوة نقاشية مفتوحة يتناوب فيها المحاورون على طرح الأسئلة. ويبرز هذا الحوار كغيره من اللقاءات الصحفية للأمير محمد بن سلمان إلمامه بالتفاصيل الكاملة لجميع الملفات رغم تنوعها وكثرتها وتتضمن ردوده الأرقام الدقيقة والنسبة المختلفة، وهو أمر يتطلب عملا شاقا وحضورا ذهنيا كبيرا يميز ولي العهد السعودي. ونشرت بلومبيرغ الصورة من اللقاء الذي تم الأربعاء الماضي في الرياض. . #إرم نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #أخبار #السعودية #الامارات #الكويت #البحرين #اليمن #لبنان #العراق #سوريا #السودان #مصر #محمد_بن_سلمان