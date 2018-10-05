محمد بن سلمان يتحدث عن مصير “حساب المواطن”

تطرق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لمصير “حساب المواطن”، وذلك في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، أجريت الأربعاء الماضي، ونُشرت اليوم الجمعة.

و”حساب المواطن” جزء من حزمة مساعدات أعلنت عنها السلطات السعودية؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار إثر إلغاء الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية، ويفترض أن تستمر لعام واحد.

وأوضح محمد بن سلمان؛ ردًا على سؤال من الوكالة الأمريكية، حول ما إذا كان ينوي تمديد حزمة المساعدات أم لا، “أن الأمر لا يزال قيد النقاش”.

وقال ولي العهد السعودي: “لدينا الآن كثيرٌ من النقاشات في الحكومة السعودية حول ما إذا كان يجب علينا أن نستمر بحساب المواطن ونعتمد عليه، أو أنه يجب علينا أن نغيّر ذلك ونعتمد بشكلٍ كبير على التعويض”.

وأضاف: “هذا نقاش سيستمر داخل الحكومة السعودية، ولكننا نعتقد أن ذلك لن يضر بالإنفاق؛ لأن كمية الأموال المخصصة لذلك موجودة، ونقاشنا الآن داخل الحكومة السعودية متعلقٌ بكيفية إنفاقها لصالح الشعب”.