الشرطة السعودية تكشف سر جثة بأبها

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير في المملكة العربية السعودية، تفاصيل العثورصباح اليوم الجمعة على جثة مربوطة بسرير وسط طريق في مدينة أبها.

وبين المتحدث أنه عند العاشرة والنصف من مساء الخميس “ورد بلاغ عن رصد جثة ملفوفة ببطانية على سرير وموضوعة وسط طريق بوادي الطالع قرب أبها”.

وأضاف “أنه بمعاينة الجثة من قبل الجهات المختصة، اتضح أنها تعود لشخص من مخالفي نظام الحدود، في العقد الثالث من عمره، وأن وفاته جاءت نتيجة تعرضه لطلقات نارية بسلاح رشاش”.

وأكد أنه تمت مباشرة التحريات الأمنية لضبط الجاني والوقوف على ظروف وملابسات الجريمة.

يذكر أن سكان مدينة أبها فوجئوا بجثة على سرير في وسط طريق عام، وثقها أحد المواطنين في مقطع فيديو متداول، وأثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.