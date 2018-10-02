ما حقيقة اختطاف جمال خاشقجي في إسطنبول؟

سخر مصدر سعودي، من مزاعم تناقلتها حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام قطرية عن اختطاف الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، من قبل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر لـ”إرم نيوز” إن السعودية تحترم الأعراف الدبلوماسية وتراعي احترام سيادة الدول على أراضيها، مضيفًا أن خاشقجي ومواقفه ليس بالأهمية التي يحاول مؤيدو الإخوان تصويره بها.

وكانت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مزاعم اختطاف خاشقجي، مدعية أنه اختطف في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وكان خاشقجي قد غرد قبل ساعات على حسابه بتويتر.

ومنذ انتقاله إلى خارج السعودية تحول خاشقجي في نظر السعوديين إلى معارض، يثير حفيظتهم بآراء ومقالات مثيرة للجدل ينتقد فيها المملكة.