وفاة رئيس المحكمة العامة في مكة المكرمة

توفي الشيخ والقاضي السعودي المعروف، سليمان عبدالرحمن الثنيان، اليوم الاثنين في إحدى مستشفيات مدينة الرياض بعد صراع قصير مع المرض وتاريخ حافل بالعمل الخيري قاده للقب “أبو الأيتام”.

ونعت عائلة الثنيان وأصدقاء ومحبين للشيخ، رئيس المحكمة العامة في مكة المكرمة، ورئيس المحكمة العامة في حفر الباطن سابقاً.

إنا لله وإنا إليه راجعون

انتقل الى رحمة الله فضيلة الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الثنيان رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة ورئيس محكمة حفر الباطن سابقاً والصلاة عليه عصراً بجامع الراجحي بالرياض

دعواتكم له بالرحمة والمغفرة

العزاء في المقبره#وفاة_الشيخ_سليمان_الثنيان — أسرة الثنيان (@althuniyan) October 1, 2018

والشيخ الثنيان من مدينة حفر الباطن، وقد ارتبط اسمه بالأعمال الخيرية، لا سيما رعاية الأيتام.

وإضافة لمنصبه كقاضي، كان الشيخ الثنيان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية البر في حفر الباطن، والتي سبق وأن أوقف ‏بيته الخاص، والمثمن بـ٦ ملايين ريال، لجمعية تحفيظ القرآن في حفر الباطن؛ ليقام عليه مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم.

ببالغ الحزن والأسى تنعى أسرة الجمعية المغفور له بإذن الله

والد الأيتام فضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالرحمن الثنيان ..

( رئيس محكمة #حفر_الباطن سابقًا – رئيس مجلس إدارة جمعية البر بحفرالباطن – رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة ) إنا لله وإنا إليه راجعون .. —#ايتام_حفرالباطن pic.twitter.com/bLaAkf4LQ7 — جمعية أيتام حفر الباطن (@anayatem) October 1, 2018

ووفق صحيفة “سبق” المحلية، ستؤدى الصلاة على الشيخ الثنيان عصر اليوم في جامع الراجحي بالرياض.

وشارك دعاة معروفون في المملكة بنعي الشيخ الثنيان، إذ كتب الداعية محمد العريفي: “توفي الشيخ الخلوق القاضي سليمان بن عبدالرحمن الثنيان، رئيس المحكمة العامة بمكة الصلاة عليه عصر اليوم بجامع الراجحي بالرياض، عرفته منذ سنوات متواضعًا كريمًا بشوشًا محسنًا متصدقًا يتلمس أبواب البر والخير، أسأل عنه الأيتام والفقراء، مضى إلى رب كريم طالما تقرب إليه وأشتاق للقائه، وتزامنت وفاة الشيخ الثنيان مع وفاة الشيخ سعيد بن وهف القحطاني اليوم، والذي سيصلى عليه بدوره في جامع الراجحي”.

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توفي الشيخ الخلوق القاضي سليمان بن عبدالرحمن الثنيان

رئيس المحكمة العامة بمكة الصلاة عليه عصر اليوم بجامع الراجحي بالرياض عرفته منذ سنوات متواضعاً كريماً بشوشاً محسناً متصدقاً يتلمس أبواب البر والخير اسأل عنه الأيتام والفقراء

مضى إلى رب كريم طالما تقرب إليه واشتاق للقائه

. pic.twitter.com/NUbRwQjLuY — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) October 1, 2018

وكتب عميد كلية الشريعة في الرياض، الدكتور سعود الفنيسان: “توفي فضيلة الشيخ سليمان الثنيان قاضي الاستئناف بمكة. والشيخ سعيدبن وهف القحطاني. ويصلى عليهماعصر اليوم بجامع الراجحي بالرياض، رحم الله من دعا لهما. اللهم اغفر لهما وارحمهما وأنزلهما في الجنة منازل الأبرار . يارحيم ياغفار. إنَّا لله وإنا إليه راجعون”.

وشهد، اليوم الاثنين، أيضًا وفاة الشيخ سعد بن وهف القحطاني، إذ سيصلى عليه بدوره في جامع الراجحي بالرياض.