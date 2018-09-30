محمد التونسي مديرًا عامًا لقنوات mbc السعودية

أفادت مصادر سعودية، اليوم الأحد، أن مجموعة “إم بي سي” الإعلامية السعودية عيّنت الإعلامي السعودي البارز محمد التونسي مديرًا عامًا لقنوات mbc في المملكة، بعد أشهر من استقالته من منصبه كمدير لصحيفة الرؤية الإماراتية.

ونقلت حسابات إخبارية وناشطون عبر “تويتر” نبأ التعيين، فيما قدم طيف واسع من الإعلاميين والكتاب والمحللين السياسيين في المملكة التهنئة لمحمد التونسي بمنصبه الجديد.

وقال الإعلامي مفرح الشقيقي: “تعيين محمد التونسي @Altunisi_M مديراً عاماً لقنوات mbc في السعودية وما زلت على اليقين ذاته : هذا الإعلامي الكبير أينما حلَّ نفع وكل المحطات السابقة تشهد بذلك”.

تعيين محمد التونسي @Altunisi_M مديراً عاماً لقنوات mbc في السعودية

وما زلت على اليقين ذاته : هذا الإعلامي الكبير أينما حلَّ نفع

وكل المحطات السابقة تشهد بذلك https://t.co/6Hdnzqy1f8 — مفرح الشقيقي (@Mofareh5) September 30, 2018

الكاتبة لمياء البراهيم قالت بهذه المناسبة: “نبارك للاستاذ الاعلامي محمد التونسي تعيينه مديرا عاما لقنوات MBC الف الف مبروك @ Altunisi_M ونعم الرجل ونعم الاختيار”.

نبارك للاستاذ الاعلامي محمد التونسي تعيينه مديرا عاما لقنوات MBC

الف الف مبروك @Altunisi_M

ونعم الرجل ونعم الاختيار pic.twitter.com/m1g9dCz7us — ‏﮼د،لمياء،عبدالمحسن،البراهيم ???????? (@DrLalibrahim) September 30, 2018

المحلل السياسي والكاتب الصحفي يحيى التليدي هنأ التونسي قائلًا: “أبارك للأستاذ محمد التونسي @ Altunis تعيينه مديراً عاماً لقنوات @ mbc في # السعودية الإعلامي القدير محمد التونسي صاحب فكر متميز ومسيرة اعلامية حافلة بالعطاء.. خالص الأمنيات له بالتوفيق والتميز.”.

والتونسي هو أول رئيس تحرير سعودي لرئاسة تحرير صحيفة غير سعودية، حيث ترأس لـ 7 سنوات تحرير صحيفة الرؤية الإماراتية.

وعمل التونسي قبل ذلك مديرًا عامًّا لقناة الإخبارية السعودية، كما عمل رئيسًا لتحرير جريدة عكاظ في عام 2008 السعودية العريقة.