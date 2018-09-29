وفاة رجل الدين السعودي ناصر بن محمد الماجد

توفي اليوم السبت أستاذ التفسير وعلومه بجامعة الإمام وإمام وخطيب جامع ابن مسعود بحي الغدير في السعودية الشيخ د.ناصر بن محمد بن عبدالله الإبراهيم الماجد .

وسيشيع جثمان الماجد بعد صلاة عصر اليوم بجامع الملك خالد بالرياض ليوارى الثرى في مقبرة شمال الرياض.

وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة الماجد، وتضرعوا له بالدعاء، فيما لم تتضح على الفور ملابسات الوفاة.

وكتب الداعية المعرف محمد العريفي عن الراحل: “خلُقٌ حسن ونشاط دعوي ودروس علمية وبذل ماله في الخير هكذا عرفته منذ سنوات”.

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إنا لله وإنا إليه راجعون

توفي اليوم الشيخ د.ناصر بن محمد الماجد أستاذ التفسير بكلية أصول الدين خلُقٌ حسن

ونشاط دعوي

ودووس علمية

وبذل ماله في الخير هكذا عرفته منذ سنوات يصلى عليه عصر اليوم السبت بجامع الملك خالد بالرياض

والدفن في مقبرة شمال الرياض

.. pic.twitter.com/ZRI7ItGPzn — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) September 29, 2018

وعلّق حمد الماجد: “توفي اليوم ابن العم الشيخ د. ناصر بن محمد بن الماجد عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام .الشيخ ناصر إمام وقارئ متقن وخطيب مفوه ومميز في التفسير والتدبر رحمه الله وأسكنه الفردوس وعوض أمتنا خيرًا”.

توفي اليوم ابن العم الشيخ د. ناصر بن محمد بن الماجد عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام

وسيصلى عليه عصر اليوم السبت، بمشيئة الله، في جامع الملك خالد والدفن في مقبرةشمال الرياض.

الشيخ ناصر إمام وقارئ متقن وخطيب مفوه ومميز في التفسير والتدبر

رحمه الله وأسكنه الفردوس وعوض أمتنا خيراً pic.twitter.com/06VQ1frGGS — حمد الماجد (@Hmd_Almajed) September 29, 2018

إنا لله وإنا إليه راجعون

توفي اليوم الشيخ د.ناصر بن محمد بن عبدالله البراهيم الماجد أستاذ التفسير بكلية أصول الدين

خلُقٌ حسن ونشاط دعوي ودووس علمية

وبذل ماله في الخير هكذا عرفته منذ سنوات يصلى عليه عصر اليوم السبت بجامع الملك خالد بالرياض الدفن في مقبرة شمال الرياض pic.twitter.com/PtQcQZZNJ3 — رجل كويس (@2rkg2mzO0n1F16e) September 29, 2018