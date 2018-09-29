وفاة رجل الدين السعودي ناصر بن محمد الماجد

وفاة رجل الدين السعودي ناصر بن محمد الماجد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة الماجد وتضرعوا له بالدعاء.

المصدر: فريق التحرير

توفي اليوم السبت أستاذ التفسير وعلومه بجامعة الإمام وإمام وخطيب جامع ابن مسعود بحي الغدير في السعودية الشيخ د.ناصر بن محمد بن عبدالله الإبراهيم الماجد .

وسيشيع جثمان الماجد بعد صلاة عصر اليوم  بجامع الملك خالد بالرياض ليوارى الثرى في مقبرة شمال الرياض.

وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة الماجد، وتضرعوا له بالدعاء، فيما لم تتضح على الفور ملابسات الوفاة.

وكتب الداعية المعرف محمد العريفي عن الراحل: “خلُقٌ حسن ونشاط دعوي ودروس علمية وبذل ماله في الخير هكذا عرفته منذ سنوات”.

 

وعلّق حمد الماجد: “توفي اليوم ابن العم الشيخ د. ناصر بن محمد بن الماجد عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام .الشيخ ناصر إمام وقارئ متقن وخطيب مفوه ومميز في التفسير والتدبر رحمه الله وأسكنه الفردوس وعوض أمتنا خيرًا”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظاتdesk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً
قائمة القراءة