الأردن يمنع سعوديًا من مغادرة أراضيه بسبب “سيارته المسروقة”

أفاد تقرير صحافي سعودي، بأن السلطات الأردنية منعت مواطنًا سعوديًا يبلغ من العمر 80 عامًا، من مغادرة أراضيها برفقة ابنه، لحين سداده غرامة مالية قدرها 9 آلاف دينار أردني (12,600 دولار)، كرسوم للجمارك الأردنية، عن مركبته التي سرقت في العاصمة عمان عام 2014.

وقال محمد العطوي، إن “سيارة والده من نوع لاندكروزر سُرقت في عمان عام 2014″، مشيرًا إلى أنه “وثق عملية السرقة بكاميرات المراقبة وأبلغ الجهات الأمنية”.

ولفت إلى أنه “لم يراجع الجمارك، لإسقاط غرامة سجلت على سيارته المسروقة”، وفقًا لصحيفة “عاجل” السعودية.

وأوضح أنه “راجع عدة جهات في الأردن لإسقاط الغرامة، حتى وصل الأمر إلى وزير المالية الأردني، وأبلغ سفارة المملكة لدى الأردن، إذ أرسلت له مندوبًا لحل مشكلته”.

وبين أن “المخاطبات بين الجهات الأردنية تأخذ وقتًا طويلًا، وسيؤثر منعه من السفر على عمله في مدينة تبوك بشكل كبير”.