تمديد إجازة اليوم الوطني السعودي يشمل مؤسسات من القطاع الخاص.. تعرف عليها  

أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أن قطاع البنوك، بما فيه البنوك الخاصة، مشمول بالإجازة الإضافية على إجازة اليوم الوطني للمملكة.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودية، في بيان لها، “تمديد إجازة اليوم الوطني التي تصادف اليوم الأحد 23/9/2018 إلى يوم غد الإثنين الموافق 24 سبتمبر/ أيلول”.

وأوضحت مؤسسة النقد العربي، وهي بمثابة البنك المركزي للمملكة، أن القرار الذي يمدد إجازة اليوم الوطني، يشمل “جميع المؤسسات المالية التي تشرف عليها المؤسسة”.

وأضافت، أن “على البنوك والمصارف الاستمرار بفتح عدد من الفروع في الأماكن التي تستدعي الحاجة للتعامل مع البنوك، وكذلك المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة، والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة”.

وبادرت عدد من الشركات الخاصة للإعلان عن تطبيقها لقرار تمديد الإجازة، داعية موظفيها لعدم الالتحاق بالدوام يوم غد الاثنين، لتزيد من الجدل حول حقيقة شمول التمديد الشركات الخاصة من عدمه.