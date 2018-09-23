ظهور نادر للأمير محمد بن نايف بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي (صورة)

ظهر ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، في صورة حديثة التقطها أحد المقربين منه بالتزامن مع احتفالات المملكة بالذكرى الـ 88 لليوم الوطني الذي يرمز لتاريخ توحيد السعودية بجغرافيتها الحالية.

ويظهر في الصورة التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، الأمير محمد الذي شغل سابقاً منصب وزير الداخلية لنحو خمس سنوات، وبجانبه طفلتان يبدو أنهما حفيدتاه.

ونشر مدونون سعوديون صورة الأمير وهو مبتسم فيها، في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها “تويتر” واسع الاستخدام في السعودية، وسط تعليقات تبين أنه أحدث ظهور للأمير، فيما لا يمكن لـ “إرم نيوز” التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

يا عل عيني ما تبكيك صوره حديثه لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_نايف حفظه الله ورعاه المصدر موضح في الصورة pic.twitter.com/NDw2TcuybT — أخبار محمد بن نايف (@MBNNews2) September 22, 2018

وأعفى الملك سلمان بن عبدالعزيز، منتصف العام الماضي، ابن شقيقه من مناصب ولي العهد ووزير الداخلية ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية الأشبه بحكومة مصغرة، بعد سنوات طويلة قضاها في مناصب رفيعة وحساسة، تاركاً ولاية العهد للأمير محمد سلمان، ووزارة الداخلية لابن أخيه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

ومنذ إعفاء بن نايف من مناصبه، يظهر الأمير (60 عاماً) في مناسبات العائلة بين فترة وأخرى، مبدداً صحة تقارير إعلامية وتكهنات عن خضوعه للإقامة الجبرية عقب إعفائه من مناصبه.

وظهر بن نايف في يوليو/تموز الماضي، في مجلس عزاء لوالدة أمير منطقة نجران، جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود.