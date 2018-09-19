السعودية.. سلمى البركاتي ترفض مصالحة حارقي سيارتها

ذكرت مصادر في المملكة العربية السعودية أن سلمى البركاتي، التي تعرَّضت سيارتها للحرق على يد اثنين من أبناء الحي الذي تسكن فيه في محافظة الجموم، ترفض كل مساعي الصلح في القضية أو التراجع عنها.

ووفق صحيفة “مكة” المحليّة، بيَّنت المصادر أن المحكمة الجزائية بمكة المكرمة حدَّدت الأسبوع المقبل موعدًا للنظر في القضية.

وكانت قضية سلمى البركاتي أثارت جدلًا واسعًا بين ناشطين، بعد نشرها مقطع فيديو يوثق احتراق سيارتها على يد اثنين من سكان الحي لرفضهما قيادة المرأة للسيارة.

وأوضحت البركاتي، البالغة من العمر 32 عامًا، أن قصَّتها بدأت عندما اشترت سيارة من ابنة خالتها بقيمة 13 ألف ريال (ما يعادل 3.000 دولار) قبل عدة أشهر، مضيفة أن أبناء قريتها عندما علموا بشرائها سيارة بدأوا بمضايقتها، ليقوموا لاحقًا بإحراقها.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الفاعلين لاحقًا، إذ اعترفا بفعلتهما، فيما أهدى نائب رئيس المجلس البلدي في مكة، فهد الروقي، إلى البركاتي سيارة جديدة.