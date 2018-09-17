تغريدة للشيخ عبدالله بن زايد تثير إعجاب السعوديين

لاقت تغريدة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد عن دور المملكة العربية السعودية والملك سلمان بن عبدالعزيز في توقيع اتفاق السلام بين إثيوبيا و إرتيريا في جدة، إشادات واسعة بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزير الخارجية الإماراتي كتب عقب توقيع الاتفاق في جدة أمس، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “برعاية سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين المملكة العربية السعودية تبادر بنشر السلام”.

برعاية سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين المملكة العربية السعودية تبادر بنشر السلام https://t.co/o7bkcn4gJu — عبدالله بن زايد (@ABZayed) September 16, 2018

ولم يفوت السعوديون الفرصة لاستخدام “بن زايد” كلمة “سيدي” قبل خادم الحرمين الشريفين”، مؤكدين أنها تعبر عن مدى حب واحترام وزير الخارجية الإماراتي للملك سلمان”، كما تدل على تلاحم وترابط قيادتي البلدين المتحالفين.

وأعيد نشر التغريدة أكثر من 5 آلاف مرة وحظيت في ساعات بـ6 آلاف إعجاب، وقال الناشط السعودي منذر آل الشيخ “أتعب أهلنا في #الإمارات غيرهم أسأل الله أن يجزيهم عن #مملكة_السلام وعنا خير الجزاء والحمد لله الذي جعل من #السعودية_دار_السلام شكراً سيدي #عبدالله_بن_زايد وشكراً أهلنا في الإمارات.”

أتعب أهلنا في #الإمارات غيرهم أسأل الله أن يجزيهم عن #مملكة_السلام وعنا خير الجزاء والحمد لله الذي جعل من #السعودية_دار_السلام شكراً سيدي #عبدالله_بن_زايد وشكراً أهلنا في الإمارات#KsaCountryOfPeace https://t.co/0v3ZJgXVY2 — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) September 16, 2018

وكتب مغرد يدعى “محمد” تعليقًا على تغريدة وزير الخارجية الإماراتي قال فيه،” شوفوا الاحترام شوفوا الذرابة شوفوا الأدب كيف مانقول غير ربي يرحم زايد”.

شوفوا الاحترام شوفوا الذرابه شوفوا الادب كيف

مانقول غير ربي يرحم زايد pic.twitter.com/5jihgY5eZR — Mohammed (@mohammed1986_m) September 16, 2018

فيما قال فواز العياد،”عيال زايد ونعم الأخلاق”. أما أحمد فكتب “عيال زايد خلاص ماعاد فيه كلمه توفيهم حقهم .. جميلهم فوق روسنا”.

وغرد ياسر،”والنعم والله و السبعة أنعام بهذه الأخلاق ربي يحفظ الإمارات وشيوخها والمملكة وولاة امرها ويبعد عنهم كل حاسد حاقد من عجم وعرب ويكفيها شرهم..”. كما تبعه إبراهيم المالود،”والنعم من تواضع لله رفعه عيال الأصول يعرفون الأصول والسنع والأدب اما عديمي الأصل فلا أصول ولا سنع السنع يايتيم السنع والأدب”.

أما ماجد فكتب،”والله أحرجونا الإماراتيين بكرمهم وسبق في الشهامه والاحترام والتقدير”.

ناشطون آخرون أعادوا مشهًدا لعبدالله بن زايد حينما كان في زيارة للسعودية في نوفمبر عام 2015، حيث حرص عندما استقبله الملك سلمان على تقبيل رأسه.

#الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز ملك السلام وصورة معبرة تعبر عن حب عيال زايد للملك وللسعودية وقبله من #عبدلله_بن_زايد على راس خادم الحرمين الشريفين pic.twitter.com/3x1zFVn9UD — عبدالله عقيدةالمهيري (@Aakeeda) September 17, 2018

كما ذكر ناشطون بتغريدة أعاد “بن زايد” نشرها خلال موسم الحج الماضي، والتي حوت صورة للملك سلمان وكتب فوقها،”تخدم ضيوف الله وتسقي عباده.. ما بقي إلا تلبس المحرم إحرامه”.