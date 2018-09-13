إسبانيا تقرر تسليم السعودية 400 قنبلة موجهة بالليزر

أعلن وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل، اليوم الخميس، أن بلاده ستسلم السعودية 400 قنبلة موجهة بالليزر بعدما قررت في وقت سابق إلغاء الاتفاق.

وقال بوريل لإذاعة “أوندا ثيرو” إن “القرار في نهاية المطاف هو تسليم هذه القنابل للوفاء بعقد يعود إلى العام 2015 ولم نجد فيه أي مخالفة تبرر عدم تنفيذه”، مضيفا “يجب تنفيذ هذا العقد”.

وأبدت إسبانيا الاثنين استعدادها للإفراج عن شحنة الأسلحة للسعودية حفاظا على علاقتها الإستراتيجية مع الدولة النفطية وتفادي أزمة مفتوحة شبيهة بالأزمة بين كندا والسعودية.

وأعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلس، الاثنين الماضي، أنه سيتم درس العقد ثنائيا “بشكل جاد وفي إطار العلاقة الجيدة بين البلدين”، مؤكدة أن الخلاف “سيحل بشكل ودي”.

وكانت مدريد والرياض، الحليفتان من أمد بعيد، على شفير أزمة دبلوماسية في مطلع الشهر، إثر إعلان وزارة الدفاع الاسبانية إلغاء صفقة بقيمة 9.2 ملايين يورو لبيع السعودية 400 قنبلة مسيرة بالليزر.

والإعلان الاسباني هدد بوضوح صفقة أهم بقيمة 1.8 مليار يورو تشتري بموجبها الرياض 5 بوارج، وقد أنعشت الصفقة شركة أحواض بناء السفن الاسبانية العامة “نافانسيا”.

وأعرب موظفو الشركة في الأيام الأخيرة عن مخاوف على وظائفهم في حال إلغاء صفقة البوارج.