تصريح مدير جامعة شقراء يثير الجدل في السعودية (فيديو)

أثارت تصريحات رئيس جامعة سعودية بشأن نقص أعضاء هيئة التدريس السعوديين في التخصصات العلمية ردود فعل متبانية على مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة.

وكان رئيس جامعة شقراء الدكتور عوض الأسمري قال في ردّه على سؤال لأحد الطلبة حول نقص أعضاء هيئة التدريس السعوديين خلال حفلة استقبال المستجدين، “السبب أنت وإخوانك والأجيال السابقة” ، مشيداً بأعضاء الهيئة التدريسية من غير السعوديين ومحذرًا من النغمة العنصرية في الحديث عنهم.

وأضاف محذرًا من “نغمة العنصرية التي ترفض استقدام أعضاء هيئات التدريس من خارج المملكة (…) وأنها لا تخرج إلا عن جهالة، وأن مصدرها الميديا الغلطانة”، حسب تعبيره.

وفسَّر الأسمري عدم إقبال السعوديين، في مقطع فيديو انتشر على موقع “تويتر” بأن جامعة شقراء “بيئة طاردة”، كونها تقع في منطقة طرفية مبررًا -في الوقت نفسه- صعوبة استقطاب الأطباء العالميين إلى الجامعة بعدم وجود مدارس عالمية يدرّسون أبناءهم فيها رغم منحهم إغراءات مالية.

وقال إن الأطباء العالميين بالمملكة تتم دعوتهم للجامعة، لكنهم كانوا يفضلون العمل في جامعة الرياض أو جدة، “كون المحافظة بيئة طاردة، كغيرها من المحافظات الصغيرة، والبعيدة عن المدن الكبرى”.

وأشار إلى إلى أنه لم يأت إليهم أكاديمي سعودي متخصص في الطب أو الهندسة أو حتى التخصصات الأخرى وتم رفضه، على الرغم من إعلانهم يوميًّا وأسبوعيًّا وشهريًّا وسنويًّا عن احتياجاتهم، “ولكنْ لا يأتي أحد”.