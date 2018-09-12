شاهد بالفيديو.. عاصفة “استثنائية” تضرب جازان السعودية

أحالت عاصفة ضربت منطقة جازان السعودية، أمس الثلاثاء، نهارها إلى ليل، إذ بدأت الأمطار بالهطول بشكل غزير منذ ساعات الصباح الأولى.

ورافقت الأمطار بروق ورعود قوية، إضافة إلى حبات البرد الكثيفة، كما تسببت بحوادث مختلفة، ودفعت دوريات الأمن لإجلاء المتنزهين من الواجهات البحرية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العاصفة الاستثنائية، التي ضربت منطقة جازان، وقدوم عاصفة مهيبة غطت السماء فيها وأحالت نهارها إلى ليل.

وتشهد عدة مناطق في المملكة العربية السعودية طقسًا متقلبًا بين أمطار غزيرة ورعود وبروق في هذا الوقت من العام. كما أصدرت الأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء عدة تنبيهات بشأن العواصف التي ستشهدها معظم مناطق المملكة.