نصائح “موديل روز” لأهالي السعوديات تفتح عليها نيران الانتقاد (فيديو)

تواجه المودل السعودية الشهيرة روز، انتقادات لاذعة من قبل مواطناتها عقب دعوة وجهتها للعائلات السعودية، حول الطريقة المثلى للتعامل مع البنات، تقول فيها إن على الأهل ضبط خروج بناتهم مرة واحدة في الأسبوع.

وبدأت القصة عندما ظهرت روز في مقطع فيديو عبر حسابها في موقع “سناب شات” موجهةً نصيحة للعائلات قالت إنها بناء على طلب من إحدى متابعتاها، وأوردت فيها: “للأهل اللي مغلقين مرة، خير الأمور أوسطها، لا تكونوا مرة مقفلينها، لأن الضغط يولد الانفجار، وأنتم ما تريدون البنت توصل لهاي المرحلة”.

وأكملت الشابة المتحررة ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي نصيحتها بالقول: “ولا تخلون البنت تهيت، تروح مع الرايح والجاي في شي اسمه النص، أخلي بنتي تشوف صديقاتها تطلع معهم، مو كل يوم، مثلًا بالويكند مرة بالأسبوع، تشوف صديقاتها، أكون أعرف صديقاتها وأعرف أهاليهم”.

وأثارت نصيحة نجمة الأزياء والموضة والماكياج والإعلانات، ردود فعل غاضبة في السعودية ومن الجنسين، لاسيما من الشابات اللاتي أغضبتهن فيما يبدو القيود التي حددتها روز في نصيحتها، بينما تعيش هي حياة متحررة على حد وصف بعضهن.

كما أثار ظهور روز بقميص نوم “روب” خلال نصيحتها المثيرة للجدل، غضب آخرين عبروا عنه بانتقادات لاذعة، وصلت في كثير من الأحيان إلى الشتم والسخرية، دون أن يغيب عدد من المدافعين عنها، عن الجدل الذي تسببت به.

ولم تعلق روز على الانتقادات التي واجهتها، واكتفت بتغريدة قصيرة عبر حسابها في موقع “تويتر”، كتبت فيها “التجاهل صدقة جارية على فقراء الأدب!”.

ولم يتضح إن كان عدد متابعي روز في مواقع التواصل الاجتماعي قد تراجع بعد الدعوات التي وجهها منتقدوها والغاضبين من نصيحتها، إذ ظلت أرقام متابعيها في “أنستغرام” عند تسعة ملايين متابع وفي “تويتر” أكثر من مئة ألف.