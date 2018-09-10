قاض سابق بالسعودية: يجب معاقبة فتاة فيديو الإفطار بهذه العقوبة

حدَّد القاضي السابق في المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة جدة، الشيخ تركي القرني، تهمة الفتاة التي ظهرت في مقطع الفيديو الذي انتشر خلال الساعات الماضية تحت عنوان “مصري يفطر مع سعودية”.

وقال القرني، إن “فعل الفتاة التي ظهرت في المقطع المصوَّر مع الوافد، يوجب عليها المسؤولية الجنائية من خلال مشاركتها، وموافقتها على التلفظ على مشاهدي المقطع والمجتمع ووصفهم بأنهم زبالة”، مؤكدًا أن “هذا بحد ذاته جريمة معلوماتية توجب العقوبة”.

وأوضح أنه “يظهر من المقطع المتداول أن تهمة الفتاة هي مداعبة أو مغازلة زميلها في العمل، وهي مخالفة للآداب العامة تستحق من خلالها عقوبة تعزيرية”، بحسب صحيفة “الرياض” المحلية.

وفيما تم القبض على الشاب، لم يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن السيدة، فيما يطالب مواطنون بضرورة محاسبتها.

وكان المحامي السعودي أحمد عجب، قال إن عقوبة السجن لمدة 5 سنوات أو غرامة 300 ألف ريال (80 ألف دولار) تنتظر الوافد المصري، في حال إدانته بتهمة التحرّش.

وأعلنت وزارة العمل أن فرق التفتيش التابعة لها في محافظة جدة أوقفت الأحد وافدًا من جنسية عربية، ظهر بشكل وصف بالمسيء في عدة مقاطع فيديو أثناء تصويره مع زميلة عمله في استقبال لنزلاء أحد الأجنحة الفندقية بالمحافظة، فيما شهد هاشتاغ (#مصري_يفطر_مع_سعودية) تفاعلًا كبيرًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وسط عاصفة من النقد على أفعال الشاب والفتاة.