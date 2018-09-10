سيرك كندي شهير يقيم عروضاً في السعودية رغم الأزمة بين البلدين

قال سيرك “دو سولاي” أو سيرك “الشمس”، الكندي، إنه سيقيم عرضاً كبيراً في السعودية يوم 23 سبتمبر/أيلول الجاري احتفالاً بذكر اليوم الوطني للمملكة رغم الأزمة بين البلدين.

وأوضح القائمون على السيرك عبر بيان نشرته وكالة “بلومبيرغ” أن فريقاً مكوناً من 80 عارضاً وعارضةً سيقدمون عرض كبيراً على مساحة 300 قدمًا.

ومن المقرر أن يقام العرض في استاد الملك فهد الدولي في الرياض أمام جمهور مختلط من الجنسين، وسيتم بثه عبر التلفزيون.

وقالت الوكالة إن المشرفون على السيرك انتهوا من تصميم أزياء خاصة لعرض السعودية، بحيث تكون ساترة للأجسام وتحترم التقاليد المحافظة للسعودية.

وجرى الاتفاق على إقامة العرض في نيسان/أبريل الماضي عندما كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقوم بجولة في الولايات المتحدة لتشجيع الاستثمار في المملكة.

ولم يصدر تأكيد رسمي سعودي لإقامة السير أو ينفي أنباء إقامته، فيما تشهد العلاقات بين الرياض وأوتاوا أزمة اندلعت الشهر الماضي بشكل متسارع عقب مطالبات كندية رسمية بإطلاق سراح موقوفين سعوديين تعتبرهم أوتاوا نشطاء مجتمع مدني.

إذ ردت الرياض، على المطالب الكندية بعد أن اعتبرتها تدخلاً بشؤونها الداخلية، بسلسلة إجراءات تصعيدية، بينها طرد السفير الكندي في الرياض واستدعاء السفير السعودي في اوتاوا وإيقاف ابتعاث الطلاب السعوديين للدراسة في كندا ونقل الطلاب الموجودين حالياً في جامعاتها لدول أخرى.

وتأسست فرقة سيرك “دو سوليه” في مدينة كيبيك الكندية العام 1984 وتخصص عروضها الراقية للفن الذي يتطلب الكثير من الجهود الجسدية وقدرة على تطويع الجسد.