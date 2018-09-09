بالفيديو.. القبض على “مصري يفطر مع سعودية” في جدة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الأحد، ضبط وافد مصري ظهر في عدة مقاطع فيديو مع سيدة، بشكل وصف بالمسيء، في منطقة الاستقبال في فندق بمحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل، في بيان، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أن فرق التفتيش بمكتب عمل جدة وقفت ميدانيًا على الموقع، وتم ضبط الوافد لارتكابه عدة مخالفات وعمله في مهنة مقصورة على السعوديين.

وأضاف أبا الخيل أنه تم استدعاء صاحب المنشأة لعدم التزامه بالضوابط المكانية لعمل المرأة، تمهيدًا لإحالة القضية لجهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.

فيديو مسيء لسيدة مع وافد مصري في موقع استقبال النزلاء بإحدى الأجنحة الفندقية بمحافظة #جدة ، والسلطات المعنية تُلقي القبض عليه! pic.twitter.com/IZrKHdK4ls — الاكثر مشاهدة (@TheTopVideo) September 9, 2018

#وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية تضبط وافداً في #جدة ظهر في مقطع فيديو مسيء وتستدعي صاحب المنشأةhttps://t.co/ClUIvXzNPD pic.twitter.com/FYVouEKSDw — وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (@MLSD_SA) September 9, 2018

وكانت مقاطع الوافد وزميلته التي بدا أنها سعودية قد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، وانتشر هاشتاغ #مصري_يفطر_مع_سعوديه.