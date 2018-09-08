أنباء عن إيقاف ملتقى المؤسسات الدعوية في السعودية قبل ساعات من افتتاحه

نشرت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية على حسابها بموقع تويتر، مساء السبت، أن الوزير عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أوعز بإيقاف ملتقى المؤسسات الدعوية.

وأضافت الوزارة أن آل الشيخ وجَّه بإعادة دراسة الملتقيات والمشاركين فيها، والتدقيق في سيرهم وأفكارهم.

وحذفت وزارة الشؤون الإسلامية التغريدة من حسابها بعد دقائق من نشرها دون أن توضح ما حصل، أو ما هو مصير الملتقى.

ومن المقرر افتتاح الملتقى يوم غدٍ الأحد، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بحضور مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، وبمشاركة نخبة من العلماء، والمشايخ، والدعاة والأكاديميين، ومديري المؤسسات الدعوية.

والملتقى تقيمه الجمعية السعودية للدراسات الدعوية (بصيرة).