محاكمة سلمان العودة الأمين المساعد لـ”الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”.. والنيابة تطلب الإعدام

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض، صباح اليوم الثلاثاء، محاكمة الداعية سلمان العودة الأمين المساعد لـ”الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” المصنف ككيان إرهابي في المملكة.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن النيابة العامة وجهت له 37 تهمة وطالبت القضاء بالقتل تعزيرًا له وفقًا لهذه التهم.

ولم تذكر وسائل الإعلام السعودية سلمان العودة بالاسم مكتفية بالإشارة لوظيفته ضمن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهو أداة سياسية أنشأتها قطر من أئمة ودعاة موالين للإخوان على رأسهم يوسف القرضاوي الذي صنفته السعودية وباقي دول المقاطعة إرهابيًا.

وأصبح هذا الاتحاد أداة تحلل وتحرم وفق أهواء الدوحة وحلفائها الإخوان، كما حدث حينها من إصدار الاتحاد بيانًا دان فيه مقاطعة قطر، واعتبرها “حرامًا شرعًا.”

ولم يصدر قط عن العودة تبرؤ من هذه الفتوى أو تعليق عليها.

وبينما انحاز السعوديون لبلدهم في مقاطعته لقطر وتركوا أعمالهم المرتبطة بالدوحة، تمسك العودة بوظيفة الأمين المساعد لاتحاد علماء المسلمين.

واعتقل الداعية السعودي سلمان العودة في التاسع من سبتمبر الماضي، برفقة بعض الدعاة والناشطين السياسيين، فيما عُرف في المملكة بالخلية الاستخباراتية.

و”الخلية الاستخباراتية” هي الإشارة الرسمية لما قِيل إنه اعتقال عدد من الدعاة والشخصيات في المملكة، أبرزهم إضافة إلى العودة، عوض القرني، وعلي العمري، ومحمد الهبدان، وغرم البيشي، والشيخ عبدالمحسن الأحمد، ومحمد عبدالعزيز الخضيري، وإبراهيم الحارثي، وحسن إبراهيم المالكي، بالإضافة إلى شخصيات أخرى كالإعلامي فهد السنيدي، والشاعر زياد بن نحيت، الذي أفرج عنه لاحقًا.