“أندرو ليفريز” مستشارًا خاصًا للصندوق السيادي السعودي

عيَّن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الأحد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لـ”داو كيميكال”، أندرو ليفريز، مستشارًا خاصًا له.

ووفق ما ذكرت “رويترز”، فإنّ “ليفريز سيعمل مع الصندوق بشكل وثيق فيما يتعلق بالمسائل ذات الأهمية الإستراتيجية، ويساعد الصندوق في جهوده لزيادة قيمة محفظته، وضمان مساهمة شركاته في البرنامج الاقتصادي السعودي (رؤية 2030)”.

يشار إلى أنّ الصندوق السيادي السعودي يدير أصولًا تتجاوز 250 مليار دولار، ويهدف لزيادة محفظة أصوله إلى 400 مليار دولار بحلول 2020.

وعمل ليفريز في داو كيميكال لنحو 33 عامًا تدرَّج خلالها في المناصب وصولًا إلى توليه منصب الرئيس التنفيذي للشركة لمدة 11 عامًا.