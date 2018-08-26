وفاة الشاعر السعودي حجاب بن نحيت

أعلن ناشطون ووسائل إعلام سعودية اليوم الأحد، وفاة الشاعر الكبير حجاب بن نحيت عن عمر ناهز 78 عامًا بعد صراع مع المرض.

ونعت منيرة حجاب بن نحيت والدها قائلة على تويتر: ” # حجاب_بن_نحيت (( إنا لله وإنا إليه راجعون )) انتقل إلى رحمة ألله تعالى والدي حجاب بن نحيت، نسأل ألله له الرحمة والغفران، كما نسأله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويجعل منزله في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا..”

#حجاب_بن_نحيت (( إنا لله وإنا إليه راجعون ))

إنتقل إلي رحمة ألله تعالى والدي حجاب بن نحيت

نسأل ألله له الرحمة والغفران

كما نسأله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويجعل منزله في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. — منيره حجاب بن نحيت (@BntHrb11) August 26, 2018

وكان الأطباء قد عزلوا الشاعر بن نحيت، ومنعوا عنه الزيارة بعد أن ساءت حالته الصحية إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد.

وولد الشاعر ابن نحيت في “الفوارة” بـ “القصيم”، وبدأ نظم الشعر في مراحل مبكرة من عمره، وعاش حياة اليتم والعوز، إذ أخذه والده من والدته بعد انفصالهما وهو طفل، وعاد لوالدته حين بلغ من العمر ثماني سنوات، وكان لطفولته وشظف عيشه دور في صقل شاعريته، ولمع نجمه في الستينيات من القرن الماضي، وعُرف عنه أنه من أبرز شعراء العصر المخضرمين.