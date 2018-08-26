الشاعر السعودي حجاب بن نحيت يصارع المرض والأطباء يمنعون زيارته

عزل الأطباء الشاعر النبطي السعودي حجاب بن نحيت، ومنعوا عنه الزيارة بعد أن ساءت حالته الصحية إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد. ويرقد الشاعر البالغ من العمر 78 عاما، بالعناية المركزة بالمستشفى العسكري بالرياض.

وقال أيوب، نجل الشاعر في تصريحات صحافية إن حالة والده الصحية تستدعي العزل التام والمنع من الزيارة، متضرعًا إلى الله أن يشفيه ويمده بالصحة والسلامة بعد خدمته للأدب والشعر لأكثر من خمسة عقود.

فيما قالت منيره حجاب بن نحيت على حسابها بـ”تويتر”: “إن حالة والدها تزداد سوءًا”.

انا الان عند ابوي بالمستشفى وحالته إزدادت سوء ???? الفزعه الفزعه بالدعاء له ان الله ييسر امره ويسارع بالفرج انه الخبير العليم الاحد الصمد #حجاب_بن_نحيت — منيره حجاب بن نحيت (@BntHrb11) August 23, 2018

واستذكر محبو الشاعر تاريخه وما قدمه للحركة الأدبية متمنين له السلامة والشفاء مما أصابه.

ونشر مغرد يدعى عبدالله محمد العويس على حسابه بـ “تويتر” مقطعًا للشاعر بن نحيت قال إنه “يوصي كريمته في هذه القصيدة الابتهالية المؤثرة التي يـصوّر خلالها المراحل الأخيرة في حياته”.

يرقد حالياً الشيخ حجاب بن نحيت بالعناية الفائقة في المستشفى ، وحالته الصحية غير مطمئنة.

نسأل الله له الشفاء العاجل .

وهاهو يوصي كريمته في هذه القصيدة الإبتهالية المؤثرة التي يـصوّر خلالها المراحل الأخيرة في حياته.

اللهم تقبل منه دعواته ياحي ياقيوم واجعل مآله إلى الفردوس الأعلى pic.twitter.com/B4dl4irDCP — عبدالله محمد العويس (@alowais_a1) August 25, 2018

اللهم انت الشافي المعافي

اللهم اشف عبدك حجاب بن نحيت

ومن عليه بالصحة والعافيه

لا تحرمونه من دعواتكم

فكم بيننا صاحب دعوة مستجابة مع الله pic.twitter.com/HQvwXrgUBC — فايز المالكي (@fayez_malki) August 25, 2018

وولد الشاعر ابن نحيت في “الفوارة” بـ “القصيم”، وبدأ نظم الشعر في مراحل مبكرة من عمره، وعاش حياة اليتم والعوز، إذ أخذه والده من والدته بعد انفصالهما وهو طفل، وعاد لوالدته حين بلغ من العمر ثماني سنوات، وكان لطفولته وشظف عيشه دور في صقل شاعريته، ولمع نجمه في الستينيات من القرن الماضي، وعُرف عنه أنه من أبرز شعراء العصر المخضرمين .

اسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ييشفيه أحبه والدي رحمه الله وأحببته أنا ولم أقابله في حياتي نعم الرجل العصامي تكفيه هذه القصيده ???????? لوصف الموت وفاجعة الأهل حماه الله وأمد في عمره ❤️ #حجاب_بن_نحيت pic.twitter.com/twm3yA28Pt — فهد (@fahad2017u) August 24, 2018

تميز شعر حجاب بتقدم الفكر الشعري، وأبدع كثيرًا في توظيف الحوار في قصائده توظيفًا يجبر المتلقي على الدخول في جو القصيدة والتفاعل نفسيًا معها.

وسجل ما يقارب 120 قصيدة معظمها صاغ كلماتها وألحانها، ومن أجمل أغانيه المتكاملة فنيًا أغنية “كلامك صح”، ومن أغانيه الرائعة “ياويل من يجرحنه” ويبدو أن لها قصة حقيقية خلّدها في أبيات القصيدة ويقول في مطلعها:

يا ويل من يجرحنّـه

بيض العذارى المفاريع

ياويل من يجرحنه

ويا موت من صوبنه

والموت مافيـه ترجيع

والموت من صوبنه

اعتزل الشاعر النبطي الغناء منتصف التسعينيات الهجرية بعد أن ترك إرثًا فنيًا كبيرًا.