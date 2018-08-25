الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون على نجران

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم السبت، أنّ الدفاعات الجوية السعودية، اعترضت صاروخًا باليستيًا أطلقته مليشيات الحوثي، على مدينة نجران جنوب غرب المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “واس”، عن المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي، قوله إنّه “في تمام الساعة 19.52 ت.غ رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة عمران باتجاه أراضي المملكة” .

وأوضح المالكي أنّ “الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران (جنوب غرب السعودية)، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان”.

وتابع: “تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات”، لافتًا إلى “ارتفاع عدد صواريخ الحوثيين التي استهدفت المملكة إلى 181”.