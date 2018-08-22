بالفيديو.. متطوعات يقدمن مساعدات طبية للحجيج في مكة

شاركت متطوعات في السعودية بتقديم مساعدات طبية في مختلف مجالات الاستطباب لحجاج بيت الله الحرام خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” السعودية المتطوعات التابعات للأكاديمية السعودية للتطوع الصحي (سماف)، أثناء تقديمهن العلاج لعدد من الحجاج بصورة مهنية واحترافية.

وأشاد ناشطون سعوديون على منصات التواصل الاجتماعي بجهود المتطوعات، التي من شأنها التخفيف من عناء مناسك الحج، خاصة على الحجاج من كبار السن.

وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة، قد وقعت اتفاقية شراكة مجتمعية لموسم الحج الحالي مع أكاديمية “سماف” بهدف تمكين الخدمات الصحية ومواءمتها حسب احتياجات وزارة الصحة في المشاعر المقدسة بموسم الحج الحالي.

وبموجب الاتفاقية تلتزم “صحة مكة” بتسهيل دخول متطوعي “سماف” للمواقع الصحية المتفق عليها، لتقديم الخدمات الصحية التطوعية للحجاج.