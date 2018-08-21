السعودية تعلن اعتراض صاروخ حوثي على جازان

أعلن المتحدّث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي السعودي، اعترضت صاروخًا باليستيًا أطلقته ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة.

وقال المالكي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “واس”: “إنه في تمام الساعة السادسة وتسع عشرة دقيقة، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة عمران باتجاه أراضي المملكة”.

وأشار إلى أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات”.

وقال المالكي: “إن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم هذه الميليشيا المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن السعودية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي” مؤكدًا أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي والإنساني.