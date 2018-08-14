“الخطوط السعودية” تعتذر عن تأخر رحلاتها.. ومسافرون يروون تفاصيل ساعات الانتظار

أصدرت شركة الخطوط الجوية السعودية، بعد ظهر يوم الثلاثاء، بيانًا اعتذرت فيه من مسافريها، الذين تأخرت رحلاتهم على طائرات الشركة بعد حدوث عطل في نظام تخطيط الرحلات الجوية.

وقالت الشركة الحكومية، في بيانها الذي أعقب انتقادات لاذعة طالتها من مسافرين تأخرت رحلاتهم ومدنيين سعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، إنها تعتذر “لضيوفها الذين تأثرت رحلاتهم جراء هذا العطل المفاجئ”.

ولم تكشف الشركة عن عدد الرحلات التي تأثرت بالعطل والمطارات التي تأخرت فيها الرحلات، لكنها قالت إنها تواصل “الجهود لمعالجة نظام تخطيط الرحلات وعودة انتظامها في مواعيدها المحددة”.

وقال البيان: “نظرًا لتعطل نظام تخطيط الرحلات الجوية، فقد أثر على انتظام عدد من الرحلات اليوم الثلاثاء، وبادرت الخطوط السعودية باتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الوضع والحد من الآثار الناجمة عن هذا العطل وتم استخدام الأنظمة البديلة لتسيير الرحلات كما تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسيّة لمتابعة الوضع عن كثب واتخاذ المزيد من التدابير متى ما اقتضت الضرورة ذلك”.

وتقول تقارير محلية: “إن العطل تسبب في تأخر بعض الرحلات وتكدس الركاب أمام بوابات المغادرة الدولية في صالة 2 بمطار الملك خالد في الرياض، فيما كانت جميع خطوط الطيران الدولية العاملة في المطار تعمل بانتظام”.

وقالت صحيفة “سبق” المحلية: “إن الشركة لجأت إلى إنهاء إجراءات سفر المغادرين على متنها بطريقة يدوية؛ تخفيفًا للتكدس أمام البوابات”، فيما نقلت صحف محلية أخرى، شكاوى الركاب المتأخرين في المطارات عبر صفحاتها.

وقال مغردون سعوديون على موقع “تويتر” إن رحلاتهم على متن طائرات الشركة تأخرت في مطار الملك خالد لعدة ساعات، فيما قال آخرون إنهم ينتظرون في مطارات أخرى داخل وخارج المملكة وصول طائرات الشركة التي تأخرت في مطار الرياض.

السلام عليكم لدي رحلة اليوم الرياض – جدة – الخرطوم وموعد الرحلة الرياض جدة 5 مساء ورحلة جدة الخرطوم 11 مساء والآن انا في مطار الرياض وبلغنا بتأخر رحلة الرياض الى الساعة 10 مساء رقم الحجز VKPGLO – 312025162124 — نايف الغفيص (@naif_alghfees) August 14, 2018

ولم تتوقف شكاوى زبائن الشركة الذي حجزوا على طائراتها، بعد صدور البيان، لاسيما أن العطل في أنظمة تخطيط الرحلات مازال مستمرًا، ما يعني أن تأخير الرحلات مستمر.

ويقول بعض المسافرين إنهم في صالات المطار منذ صباح اليوم، ويشتكي آخرون من تأخر مواعيد مهمة للعمل والعلاج، فيما يقول فريق ثالث إنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ولا يستطيع تحمل كل هذا الانتظار في صالات المطارات.

اعتذار .. انا ف المطار في دبي لي ٥ ساعات لا اقدر اطلع ولا انام ولا اي شيء بسبب ان الرحله محد عارف متى تجي !! وكل الخوف لاراحت الرحله علي فوق التأخير هذا الي ماله حد .. ٣ مرات ترسلون رسائل عن تغيير موعد الرحله وكل شوي يزيد الوقت — ❌SULTAN ???????? ???????????????????????????? (@sultanoo_07) August 14, 2018

ويطالب عدد من المسافرين بإلغاء حجوزاتهم وإرجاء ثمن التذاكر، في حين يتساءل آخرون عن الحجز الفندقي الذي يتوجب على الشركة تأمينه لركابه في حال تأخرت رحلاتهم.

#الخطوط_السعودية

من ٤ العصر واحنا ننتظر على الطيران الدولي .. حسبي الله عليكم فشلتونا وفضحتونا قدام العالم في الامارات. pic.twitter.com/Sw7v39Ib20 — ❌SULTAN ???????? ???????????????????????????? (@sultanoo_07) August 14, 2018

@Saudi_Airlines @Saudia_Care #الخطوط_السعودية صارلي من الساعه ١٠ الصباح بالمطار كان المفروض رحلتي الساعه ١٢ الظهر،وتم تأجيلها ٥٥دقيقة وبعد كذا تأجلت للمره الثانية ساعه و ٥٥ دقيقة، وتأجلت للمره الثالثه للساعة ٥ العصر وبعدين قالوا الساعه ٦ المغرب ! واخر شي صار الاقلاع ١١:٥٠مساء و — ريم (@rsh__) August 14, 2018

واكتفى حساب “العناية بالعملاء” في موقع “تويتر” التابع للشركة، بالاعتذار عن كثر الشكاوى التي وردته، فيما وثق مغردون في مقطع فيديو ما قالوا إنه قيام مسؤول الشركة بإغلاق باب مكتبه في مطار أبها أمام الزبائن.